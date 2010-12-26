Луценко привезли в Аскольдов переулок

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер партии «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, задержанный сегодня бойцами спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа», доставлен в так называемый следственный изолятор СБУ (официально спецслужба не может иметь СИЗО), расположенный в Аскольдовом переулке в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

При этом в пресс-службе отметили, что это предварительные данные.