Луценко привезли в Аскольдов переулок
14:33, 26 декабря 2010Политика
5713 0
Данные "Народной самообороны"
Бывший министр внутренних дел Украины, лидер партии «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, задержанный сегодня бойцами спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа», доставлен в так называемый следственный изолятор СБУ (официально спецслужба не может иметь СИЗО), расположенный в Аскольдовом переулке в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».
При этом в пресс-службе отметили, что это предварительные данные.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter