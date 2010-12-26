С кем же регулярно встречается Янукович?

Лидеры оппозиции опровергают заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о регулярных встречах с ними.

Об этом они заявили еженедельнику "Зеркало недели", комментируя заявление главы государства о том, что он регулярно встречается со всеми оппозиционными политиками, кроме лидера ВО «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Согласно проведенному еженедельником опросу лидеров политических сил, которые заявили о своей оппозиционности, о двух встречах с В.ЯНУКОВИЧЕМ сообщил только лидер “Фронта Змін” Арсений ЯЦЕНЮК. Другие лидеры оппозиционных партий - Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий КОСТЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Анатолий МАТВИЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Борис ТАРАСЮК и Олег ТЯГНИБОК - заявили, что с Президентом не встречались ни разу. Часть оппозиционеров не исключили такой возможности в будущем. Отдельные лидеры оппозиции отметили, что разговорах с В.ЯНУКОВИЧЕМ не видят смысла.

Как сообщалось, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что регулярно встречается со всеми украинскими оппозиционными политиками, кроме Ю.ТИМОШЕНКО. В интервью телеканалу «1+1» он при этом отметил, что представители оппозиции не говорят публично о таких контактах. «Если нужна будет публичная дискуссия, или будут такие требования, я готов в любое время, с любой политической силой провести такие дискуссии», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.