Эксперт: Корнийчук разорвал все связи с Тимошенко

Задержание бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА может быть связано с попыткой заставить его тестя, председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО подать в отставку.

Об этом заявил в комментарии УНИАН политолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

«По делу задержания экс-первого заместителя министра юстиции Е.КОРНИЙЧУКА вопросов больше, чем ответов. Если аресты ДИДЕНКО, МАКАРЕНКО и ФИЛИПЧУКА, а также объявление в розыск СЛЮЗ и ДАНИЛИШИНА легко можно объяснить их тесной связью с ТИМОШЕНКО, то это дело стоит отдельно», - отметил эксперт.

«Украинская социал-демократическая партия, которую возглавляет КОРНИЙЧУК и которая раньше была блокосоздающей в БЮТ, на последних местных выборах фактически «легла» под Партию регионов, а представители УСДП в комиссиях в упор не видели никаких нарушений. КОРНИЙЧУК, насколько известно из достоверных источников, разорвал все формальные связи с ТИМОШЕНКО и ее окружением», - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По словам аналитика, Е.КОРНИЙЧУКА могут использовать в качестве средства «принуждения к миру» его тестя, председателя Верховного Суда В.ОНОПЕНКО.

«Выводы Венецианской комиссии о недопустимости сокращения роли ВСУ дают основания считать, что маргинализация Верховного Суда произошла исключительно из-за персоны ОНОПЕНКО. И как только его уберут (точнее – он подаст в добровольную отставку), значение ВСУ восстановится. Учитывая, что задержание КОРНИЙЧУКА продлится согласно решению суду минимум 10 дней, за это время ОНОПЕНКО должен определиться, что ему важнее – должность или свобода его зятя», - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). По подозрению в совершении указанного преступления Е.КОРНИЙЧУК задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины, сообщили в Генпрокуратуре.

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря после допроса в Генпрокуратуре.

24 декабря Печерский районный суд Киева отказал Генпрокуратуре в аресте Е.КОРНИЙЧУКА на два месяца, продлив, однако, ему срок задержания с трех до 10 суток.