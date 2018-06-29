Янукович: я не уверен, что по делу Тимошенко будет суд

Подводя итоги уходящего года, Виктор Янукович сравнивал реформы с хирургическим вмешательством, во время которого нужна анестезия... Спрашивал журналистов, давит ли на них власть... Заявил, что благодарен прессе за то, что та давит уже на него... Рассказал о своем видении национальной идеи...

Глава государства дал интервью в телеканалам “Интер”, ICTV та “Украина”.

Реформы – это надолго, придется терпеть

20 лет страну латали, а не модернизировали – с этого заявления президент начал разговор о реформах в Украине. Лечили случайно, но не системно... Можем ли мы так дальше жить, будем литянуть время, искать удобное время для начала реформ?

“Я вам скажу, в моем окружении достаточно большая часть была скептиков, которые говорили: ну давайте мы потихоньку... мы получили власть, и хотим спокойно жить, руководить. Но у меня совесть не позволяла дурить и людей, и самого себя. Нужно сказать правду: чего мы будем тянуть?” На президентских выборах больше 70% населения поддержали реформы и политиков, которые предлагали модернизацию страны, заявил президент. И добавил, что “создана мощнейшая группа экспертов, которые прошли этот путь в некоторых странах мира, развитых странах, где уже эти реформы проработаны”.

Янукович отметил, что начало реформ всегда вызывает больше негатива, но считает, что лечение не может быть безболезненным, особенно если это – хирургическое вмешательство... Анестезия нужна, согласился президент с журналистом, - потому что это гуманно. И заметил, что налоговая реформа направлена именно на либерализацию налоговой политики в государстве. Янукович предлагает посмотреть на страны мира – “не во многих странах пошли, например, на снижение налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, и мы этот шаг предприняли сознательно. У нас есть этот опыт – когда мы раньше работали во власти, мы снижали налоги, и получали позитивный результат.”

На Майдан, по мнению Януковича, люди пришли с протестом потому что «слишком круто, слишком жестко предложило правительство этот путь. И я абсолютно с ними согласен. Вот почему я их поддержал, и предложил мягкий вариант, на который они согласились», - заявил президент. И напомнил, что как он и обещал во время избирательной компании, «на 5 лет мы освобождаем от налога на прибыль».

Вместе с тем «мы во время реформ не гарантированы от ошибок» – глава державы заявляет, что к этому вопросу он относится «естественно». Но мысли о том, что «кое-кого нужно в правительстве заменить» у него «были и остались». Подготовка и проработка реформы не была достаточной – это было очевидно, были ошибки и промахи, признал президент. И заявил, что «при малейшем повторном таком шаге будет принято решение». Эту ответственность, по его словам уже почувствовали авторы налоговой реформы – от Налоговой администрации до Азарова с Тигипко. Был жесткий разговор, и «мы достаточно самоктритично отнеслись к этому вопросу, но не занимались самобичеванием». Пообещав покарать «отцов» налоговой реформы за следующую же ошибку, президент предупредил, что путь реформ займет несколько лет и посоветовал всем набраться терпения. Потому что «если мы хотим занимать достойное место в глобализированном мире, то мы должны сегодня потерпеть с учетом того, что мы 20 лет шарахались из стороны в сторону».

Янукович говорит, лично он убежден, что реформы повернут ситуацию к лучшему. Потому что у него в экономическом совете – молодые люди с прекрасным образованием, которые уже показали себя в мире. “Вот мнет лично позвонил президент Назарбаев и по-приятельски сказал: “слушай, я от тебя не ожидал запрещенных приемов. Ты у меня утащил таких ребят, с которыми я проработал много лет, они от меня ушли в Украину”… А я говорю: “ну, Султан Имешевич, вы уже очень много сделали, и потому сегодня посмотрите, как Казахстан расцветает...» - рассказывал Янукович. «И я ни одного решения не принимаю, не проверив до мельчайших деталей, если я не убежден в том, что этот путь принесет успех”.

Проблемы со свободой слова и управляемая демократия

“Наведение порядка – это мечта каждого хозяина” – с такого утверждения президент начал ответ на вопрос о политических репрессиях и навязывании Украине “управляемой демократии”. Мы все мечтаем жить в стране, которая проводит прогнозируемую политику, где законы защищают права человека, где есть справедливый суд, свобода слова и эффективная экономика, потому что “ничего не унижает человека так, как бедность”. Во всех этих направлениях начаты реформы, которые дадут результат “в ближайшее время”, обещает президент. Также он надеется, что “сегодня-завтра будет принят закон о коррупции в Украине, который значительно сократит возможность коррупционных действий чиновников”.

Что касается свободы слова, тут уже Янукович задал вопрос своим интервьюерам: давит ли на них кто-то из власти, или может им устанавливают какой-то регламент? Евгений Киселев в ответ предложил поставить эксперимент: трое журналистов будут задавать президенту неудобные вопросы, и если их не уволят после этого, то в стране со свободой слова все в порядке. “Давление, Виктор Федорович, есть всегда, - откровенно заявил Андрей Куликов, - оно было, есть и будет.”

“Вы тоже на меня давите", – вставил Янукович, - но я вам за это благодарен. Потому что у меня есть возможность сказать правду через вас обществу”. Потому что сколько президент помнит себя во власти, той никогда не хватало на то, чтобы общество чувствовало “каждый ее шаг”, из-за чего общество всегда удивляется некоторым непредвиденным шагам власти. Тут президент призывал говорить “чем больше, тем лучше” и говорить правду, “какой бы горькой она не была.

Дело Тимошенко – суда не будет? С точки зрения порядка в стране, выборочный подход к исполнению законов будет означать, что мы никогда не наведем порядок. Если у нас будут “неприкосновенные лица” – у нас никогда не будет демократии, - заявил президент. По его мнению все будет нормально, если будут работать два правила: презумпция невиновности и неотвратимость наказания. Янукович убежден, что “у Юлии Владимировны есть все возможности себя защитить”. “Я не могу останавливать этот процесс, и говорить, эти дела расследуйте, а эти – нет", - объяснял глава государства.

Но когда речь идет о “деле Тимошенко”, при том, что за нее проголосовало множество людей , Украина должна получить веские доказательства, и есть ли у президента уверенность в том, что суд будет справедливым, открытым, и его вердикт примет страна, - заинтересовался Шустер. «Я не уверен в том, что будет суд», - огорошил его Янукович. «Если в ходе следствия будут доказаны факты того, что она невиновна, вопрос снимется сам по себе. Но, естественно, если будет суд, конечно мы заинтересованы в том, чтобы он был справедливым, чтобы были все доказательства… Кстати, мне стал известен такой факт, что нынешний генеральный прокурор решение о взятии Тимошенко под подписку о невыезде принимал коллегиально, а не лично сам. Он собрал коллегию Генеральной прокуратуры. Попросил следователей изложить суть, материалы предварительной проверки. Они изложили, и следователи предложили подать эти материалы в суд для получения согласия на задержание», - рассказал глава государства.

Однако, по его словам, в ходе обсуждения на коллегии была точка зрения, в том числе генерального прокурора, – «не идти на этот шаг, а взять просто подписку. И создать условия, чтобы у Юлии Владимировны была возможность использовать все существующие возможности защиты, то есть не брать под стражу. И следователям было дано такое указание», - заявил Янукович, добавив, что «все очень ответственно к этому вопросу подходят».

Глава государства утверждает, что никаких особых подробностей дела он не знает, но во время «каждой встречи» с генпрокурором говорит одно и то же: «имейте в виду, что если вы допустите какую-то ошибку, которая дискредитирует в целом власть, вы пострадаете первыми, в первую очередь. И решение будет самым жестким. Поэтому каждую букву, запятую, точку – все смотреть, чтобы было в рамках закона», - подчеркнул Президент.

Национальная идея – какой она должна быть Виктор Янукович много времени провел в раздумьях над тем, что такое вообще национальная идея. “По моему мнению, национальная идея в разные времена существования страны была разной, - вызовы времени диктовали саму идею национальную”. Президент рассказал о своей благодарности борцам за независимость Украины, но времена этой борьбы “слава Богу, ушли”. И сегодня мы должны заботиться о суверенитете и думать об идентичности. “И вызов времени сегодня – чтобы Украина нашла в глобализированном мире свое достойное место, которым бы мы все гордились. То есть нужно модернизировать страну таким образом, чтобы мы получили экономический эффект, подняли уровень жизни людей.” Хватит ли у нас терпения и понимания того, что страна больна и ее нужно лечить? – спросил Янукович, и объяснил, что это – вызов. “ И когда мы на выходе увидим, что это начало давать позитив, страна начала лучше выглядеть, мы стали лучше жить, к нам отношение в мире начало изменяться к лучшему, нас уважают, нас признают – это нас объединит в ближайшем будущем, потому что мы это сделали вместе”. На взгляд президента, именно это может быть в основе национальной идеи.

Упреки в свой адрес относительно “сдачи” России национальных интересов Украины Янукович не воспринимает. “Если увеличение товарооборота с 13 миллиардов долларов до 40 миллиардов с Россией – это выглядит как потеря, какая-то частичная, суверенитета, - пусть мне оппоненты скажут об этом” – пожал плечами президент. А в первом квартале 2011 года мы скорее всего найдем решение по разграничению границ с Россией, - глава государства подчеркнул, что публично заявляет об этом впервые. – “Мы вот-вот договоримся, и это будет очень большое событие”. Также он напомнил о “Харьковских соглашениях” и заявил, что “если бы мы не договорились о снижении на 100 долларов цены на газ – экономика шла бы «так» – тут президент изобразил рукой крутое пике...

«Южный поток» нужен был как шантаж Украины, и если договориться, “отпадет” сам собой «Мы ведем очень непростые переговоры, предложив украинский проект модернизации украинской газотранспортной системы вместо строительства “Южного потока”. Это неприятный вопрос для России, и он неприятен для Украины с точки зрения того, что нам это очень невыгодно, чтобы любые объемы газа шли в обход территории Украины. Мы должны создать все условия, предоставить все гарантии – и технические, и политические – и России, и Европейскому Союзу, что Украина надежный транзитер», - объяснил ситуацию президент, отметив, что Украина в этом процессе пытается быть убедительной.

«Потому эта борьба идет, и я скажу, что она непростая. Это борьба реальная, конкретная, но мы с открытым забралом пошли. С первой минуты мы сказали публично: если это способ шантажа, влияния на Украину, чтобы государство в некоторых вопросах пошло навстречу. Мы это понимаем. В политике иногда такие приемы бывают. Но это началось до нас... Это было еще при предыдущей власти. Фактически это был ответ России на ту авантюрную политику Украины в отношениях с Россией. Мы получили такой ответ. Это вызов, на который пришлось отвечать нам», - отметил Янукович.

По его убеждению, если «Россия и Европейский Союз согласятся на украинский вариант модернизации украинской ГТС, «Южный поток» отпадает сам по себе».

«Мы модернизируем часть наших газопроводов, которые идут по Югу Украины, и мы получим около 35 млрд. дополнительных возможностей прокачки газа», - заявил глава государства, в то же время, отметив, что, что без ЕС такой проект невозможен, нежизнеспособен.

Процесс модернизации ГТС должен быть трехсторонним, причем все стороны должны через участие в модернизации украинской ГТС получить акции, и иметь возможность, принимать участие в правлении, в наблюдательном совете. Вместе с тем президент заметил, что речь не идет о той украинской ГТС, которая сейчас работает. По словам Януковича, речь идет о строительстве “дополнительного газопровода, стоимость которого в пределах 3-3,5 миллиардов долларов”, в то время, как стоимость “Южного потока” оценивается в 15, подчеркнул он.

Поэтому глава государства понимает, что строительство “Южного потока” Россия рассматривает как политический рычаг, но настаивает, что интересы Украины должны быть учтены. Чтобы Украина была там “тоже игроком”.

Шансы на вступление в Таможенный союз (если такое будет условием учета интересов Украины в газовых планах России) президент оценил как “нулевые” – для этого нужно вносить изменения в Конституцию, а 300 голосов в парламенте сегодня “мы никогда не найдем”. Поэтому “мы не хотим обманывать сами себя и своих партнеров”. Вот когда Таможенный союз проработает хотя бы год, и экономический подсчет покажет его очевидные преимущества, тогда можно будет убеждать и общество, и политиков, что вступление в Таможенный союз отвечает национальным интересам Украины, - объяснил Янукович. И прибавил: “сегодня мы не предприняли ни одного шага, который не отвечал бы национальным интересам Украины”. А также предложил почувствовать, что отношение к Украине в мире сегодня становится более позитивным.

Янукович говорит, что для него главное – остаться честным Из-за реформ, которые сейчас идут, когда чиновник теряет власть, а человек должен стать более свободным, президент может потерять часть популярности. “К сожалению, в политике это так, - вздохнул Янукович. – Но я верю в то, что если потери и будут вначале, со временем это будет компенсировано. Я хочу вам сказать, что для меня как для человека, очень важно быть честным в поступках. Легче сказать “да”. И намного сложнее сказать “нет”. И вот когда было принято решение, и мы пошли по пути реформ, и я кое-кому из своих партнеров сказал “нет”, как они меня ни убеждали, - для меня это – не главное. Для меня главное, чтобы, когда пройдет время, я мог сказать сам себе и своему ближайшему окружению, что я был честным. Что мы пошли этим путем, чтобы сделать для страны и для людей лучше”.

Анна Ткаченко