В дело против Тимошенко прокуратура пытается втянуть СМИ

По адресу редакций областных газет Хмельниччины городская прокуратура факсом разослала письмо, суть которого сводится к четырем пунктам: писала ли ваша газета о вручении от Тимошенко автомобилей Opel Combo? Если да, то при участии представителей каких политических сил? Также прокуратура просила предоставить им экземпляр газеты, где опубликована статья, и лично явиться на допрос в качестве свидетеля.

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и не думала, что будет иметь большие проблемы, когда организовывала благотворительную кампанию (за государственные деньги) бесплатной раздачи автомобилей скорой помощи Opel Combo. То, что эффект бумеранга обязательно напомнит о себе - это одно дело. Другое дело, что в “медицинское дело” правоохранительные органы пытаются впутать средства массовой информации.

Недавно “Украинская правда” разместила публикацию, где изобразила механизм распределения иностранных машин. Отмечено, что покупка железных коней для больниц украинским правительством происходила в условиях тотального безденежья. Но этот фактор, очевидно, меньше всего смущал ответственных высоких чиновников, поскольку все делалось в рамках Программы правительства Тимошенко, о чем свидетельствует красноречивая надпись на подаренных авто.

Прошло больше года, а правоохранительные органы только теперь поняли, что госпожа Тимошенко совершила существенные ошибки. По поручению Генпрокуратуры, прокуратуре г.Хмельницкого дано задание допросить журналистов, которые писали или каким-то образом причастны к пресловутым машинам.

Сама же пыль поднялась вчера, когда по адресам редакций областных газет городская прокуратура факсом разослала письма не новогоднего характера (см. копию письма). Суть письма сводилась к четырем пунктам: писала ли ваша газета о вручении автомобилей Opel Combo; если да, то при участии представителей каких политических сил? Также прокуратура просила предоставить им экземпляр газеты, где опубликована статья и лично явиться на допрос в качестве свидетеля. Эпистолярный гарнир прокуратура дополнила перечной изюминой: “С учетом изложенного, требую обеспечить поступление нарочным в прокуратуру города Хмельницкого запрашиваемой информации до 15 часов 22 декабря 2010 года”.

Теперь на миг представьте ситуацию. Приехала в Хмельницкий Юлия Тимошенко и вручает ключи от новых скорых. Я как журналист, выполняющий свою работу, описываю это событие и публикую в газете. При этом и в голову не приходит подозревать, что машины “не чистые” или не предназначены для эксплуатации в больницах. Через год прокуратура позовет на допрос и спросит: “Вы писали об авто Opel Combo?” “Писал”, - спокойно отвечу. “Поздравляем, вы проходите по делу как свидетель”, - скажут мне. Очевидно, письмо прокуратуры, допускаю, преследует совсем другую цель. Например, лишний раз нажать на медиа. А почему бы и нет?

По словам редактора газеты Хмельницкого городского совета “Проскурів” Богдана Теленько, письмо из прокуратуры - это сигнал о том, что правоохранительные органы не до конца выучили законодательство. “Вспомните о шутке, которая была при советах: “Когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят пальцы”. Что-то подобное наблюдаю в действиях прокуратуры города Хмельницкого. Ведь если в областной прокуратуре еще понимают, что такое журналисты и в целом четвертая власть, то городское ведомство допускает недопустимый произвол. У меня возникли вопросы к форме и содержанию их письма, полученного вчера. Я отказался идти на допрос, за что городская прокуратура пригрозила доставить меня под приводом, то есть конвоем. Понимаю, что кто-то считает, что “Проскурів” - это газета Юлии Тимошенко (мэр Хмельницкого Сергей Мельник в партии ВО “Батькивщина”. - Авт.) и кому-то выгодная травля журналистов”, - сказал он. Редактор заметил, что будет инициировать обсуждение этого вопроса в СМИ Хмельницкого.

Сама же история с автомобилями Тимошенко, как по мне, ничто иное, как попытка лишний раз отвлечь внимание общества от болезненных проблем. “Мы вам бросаем в информационное пространство медицинский компромат на Тимошенко, а сами повышаем пенсионный возраст граждан”...

Виталий Тараненко