Киселев хочет оставить оппозиционных депутатов без крыши, денег и транспорта

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ предлагает лишить оппозиционных народных депутатов, которые не принимают участия в работе парламента, зарплат, служебных автомобилей и проживания в гостинице за счет Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента V созыва.

В.КИСЕЛЁВ предложил председателю ВР V созыва Александру МОРОЗУ дать поручение Комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотреть вопрос о лишении этих депутатов зарплат и других льгот, которыми они пользуются «незаконно, не исполняя полномочий депутата, не принимая участия в работе Верховной Рады».

По словам В.КИСЕЛЁВА, народные депутаты от оппозиции не принимают участия в заседаниях парламента, в работе комитетов, «но исправно при этом получают заработную плату, пользуются автотранспортом, пользуются услугами гостиницы».