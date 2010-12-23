Янукович под елкой запишет послание украинцам
11:33, 23 декабря 2010Политика
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Будет ограничен допуск на Банковую
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ запишет приветствие украинскому народу по случаю Нового года.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади перед зданием Администрации Президента Украины на улице Банковой проходит подготовка к записи. Установлена и украшается елка, под которой разостлан красный ковер. Также устанавливается профессиональное кинотехническое оборудование.
Кроме этого, на подходах к Администрации Президента установлены таблички, что допуск на улицу Банковую сегодня будет временно ограничен в период с 14.00 до 19.00.
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