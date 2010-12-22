Тимошенко: Янукович сформировал в державе полную систему коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал сегодня в государстве полную систему коррупции и покрывательства коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя вчерашнюю отмену Верховной Радой пакета антикоррупционных законов.

В интервью журналистам возле Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры, куда экс-премьер пришла в очередной раз на допрос к следователям, она заявила: "Вчера за двенадцать минут всего отменили три закона о борьбе с коррупцией. Эти три закона два года отрабатывались нашим правительством вместе с международными организациями, которые помогали Украине строить систему защиты от коррупции - FATF, Greco. В данных законах предусматривалось, что любое должностное лицо, любой политик, любой депутат обязан декларировать не только свои доходы, но и доходы всех членов семьи. И не только доходы, а еще и отчитываться по расходам. Те законы, которые должны были начать работать с января 2010 года, действительно были серьезным рычагом в борьбе с коррупцией. Мировое сообщество поддерживало Украину в этом, а вчера за 12 минут были отменены три антикоррупционных закона".

По словам лидера партии "Батькивщина", таким образом "в Украине открыты сегодня все двери для коррупции, открыты все возможности для коррупции".

В качестве еще одного примера Ю.ТИМОШЕНКО привела возможное назначение Сергея АРБУЗОВА председателем Национального банка Украины. "И неспроста законы отменяют, потому что вы знаете, что сейчас назначают руководителем Нацбанка С.АРБУЗОВА, который является бизнес-партнером одного из сыновей Виктора ЯНУКОВИЧА", - напомнила она, отметив, что в то же время руководителем специализированного суда гражданских и уголовных дел назначен родной брат генерального прокурора.

"Собственно, сформирована полная система, во-первых, коррупции, а во-вторых, покрывательства коррупции. Для того чтобы коррупция была абсолютной, вчера еще внесли в закон изменения о том, что все закупки теперь правительство за бюджетные деньги будет осуществлять без тендеров", - отметила лидер партии "Батькивщина".

"Сегодня правительство надеется, что оно получит со дня на день и деньги МВФ, которые снова будут использованы на коррупционные сделки новой власти. Очень досадно, что так происходит. И на фоне этого смешно выглядит, что мне хотят дать от 5 до 10 лет за то, что я в кризис платила людям пенсии. Я думаю, что этот абсурд шаг за шагом будет понятен всему обществу. Мне просто жаль, что сегодня так унижают Украину", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2009 года Верховная Рада приняла законы «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения». Введение в действие этих законов откладывалось дважды: с 1 января на 1 апреля 2010 года и с 1 апреля 2010 на 1 января 2011 года.

30 сентября 2010 г. министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что пакет отсроченых антикоррупционных законов будет доработан с учетом позиции Группы государств против коррупции (GRECO).

17 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.

21 декабря 2010 г. Верховная Рада Украины отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Как отметил председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК, депутаты уже на этой неделе могут рассмотреть этот законопроект в первом чтении, а в целом принять - в январе 2011 года.