ГПУ готова припомнить оппозиции блокирование электрощитовой в 2007 году

Генеральная прокуратура Украины готова повторно вернуться к рассмотрению дела относительно блокирования электрощитовой в Верховной Раде в 2007 году депутатами от БЮТ, если будет соответствующее обращение.

Об этом сегодня в ВР заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, события, имевшие место в 2007 году, были предметом прокурорского исследования. В то же время, добавил он, на тот момент не поступило данных о причинении какого-то материального ущерба, а поэтому по данному факту было отказано в возбуждении уголовного дела. «Если на данный момент есть какие-то другие данные, то прокуратура может вернуться к рассмотрению этого вопроса», - сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2007 года народные депутаты из фракции БЮТ блокировали электрощитовую парламента в знак протеста против невыполнения фракциями коалиции их требований. Депутаты отключили свет в сессионном зале и электронную систему для голосования «Рада».