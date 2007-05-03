Цушко обещает ”слить” информацию о подготовке силового сценария

Министерство внутренних дел Украины не обладает информацией относительно силового решения политического кризиса в Украине.

Об этом сегодня сказал журналистам министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО, передает корреспондент УНИАН.

«В министерстве нет такой информации, что кто-то готовит силовой «сценарий». Будет, я вам скажу», - сказал министр.

Он подчеркнул, что МВД будет действовать строго в рамках закона и не позволит никому организовывать противоправные акции и противоправные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня с парламентской трибуны народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Иван ПОПЕСКУ призвал силовые ведомства “не выполнять преступные приказы и не принимать участие в силовом сценарии урегулирования политического кризиса”.

В ответ на это Управление пресс-службы Министерства обороны Украины заявило, что информация о намерениях военнослужащих принимать участие в возможном силовом варианте урегулирования политического кризиса является абсолютно безответственной, не соответствует действительности и носит дестабилизационный характер.