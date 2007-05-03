Ющенко не будет выполнять решение КС с подписями Станик и Пшеничного

Президент Украины Виктор Ющенко не будет выполнять решения Конституционного Суда, если под ним будут стоять подписи уволенных судей Сюзанны Станик и Валерия Пшеничного. Об этом заявил сегодня во время брифинга представитель президента в Конституционном Суде Владимир Шаповал. "Решение КС, где будут подписи лиц, которые не имеют статуса судей… Давайте тогда мне предложите подписать вместо какого-то руководителя исполнительного органа. Это просто не серьезно. Поэтому очевидно это было бы скандалом, на который мы не способны", - отметил он.

В.Шаповал также сообщил, что не знает принимают ли участие в работе КС С.Станик и В.Пшеничный. Относительно судьи С.Станик, В.Шаповал отметил, что для нее сейчас было бы уместно обратиться в суд относительно законности ее увольнения. "Я ожидаю от нее таких шагов", - подчеркнул он.

РБК