Эксперты допускают, что Президент может ввести чрезвычайное положение

Политические и экономические эксперты допускают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может ввести чрезвычайное положение в стране.

Такое мнение они выразили в ходе опроса, который провел Центр исследований политических ценностей в связи с заявлением депутата от БЮТ Николая СИВУЛЬСКОГО, что Президент для обеспечения конституционного строя может использовать любые методы.

В частности, руководитель Центра расширения возможностей Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что „третий указ будет посвящен чрезвычайному положению”. По мнению эксперта, “коалиция в этом указе будет поставлена перед выбором: или роспуск и Верховной Рады, и Кабинета министров с назначением и.о. премьер-министра Виталия ГАЙДУКА, или коалиции дается еще один срок в октябре и она принимает участие в выборах в Верховную Раду”. “Последний вариант наиболее реален на сегодняшний день”, считает В.НЕБОЖЕНКО.

В то же время, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что „в теории, согласно украинскому законодательству, Президент мог бы ввести чрезвычайное положение только при согласии Верховной Рады. Но эту самую Верховную Раду Президент уже официально распустил”. Вместе с тем, по словам эксперта, “часть радикального окружения ЮЩЕНКО уже подталкивает Президента и к такому шагу, как введение чрезвычайного положения. Некоторые региональные филиалы «помаранчевых» партий даже приняли по этому поводу обращение”. Как отметил эксперт, “Конституционный Суд фактически дестабилизирован, поэтому и обжаловать вероятное решение Президента будет проблематично”.

Подытоживая сказанное, О.ДОНИЙ подчеркнул, что “формального права без разрешения Верховной Рады вводить чрезвычайное положение Президент не имеет, но в украинской реалии ввести его полностью может. Что будет дальше - вряд ли кто сможет спрогнозировать с высокой долей вероятности”.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что „в качества теоретической гипотезы” Президент может ввести чрезвычайное положение, но в этом для В.ЮЩЕНКО нет необходимости. Во-первых, отметил эксперт, “Президент контролирует ситуацию и методически реализовывает сценарий легитимных досрочных парламентских выборов”. Во-вторых - если будет введено чрезвычайное положение, в предвыборной кампании стопроцентно не будут принимать участие Партия регионов и ее коалиционные партнеры, считает В.КАРАСЕВ. Эксперт считает, что для Президента такое развитие событий не является выгодным, поскольку это поставит под сомнение легитимность как досрочных выборов, так и репрезентативность новоизбранного парламента.

В то же время директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО подчеркнул, что „имеются четко определенные Конституцией основания, при которых Президент имеет право вводить чрезвычайное положение, и, соответственно, он должен был бы их придерживаться”. Другое дело, добавил эксперт, “что после 2 апреля, когда Президент фактически осуществил переворот, Конституция у нас фактически перестала действовать”. По мнению К.БОНДАРЕНКО, “СИВУЛЬСЬКИЙ кое в чем прав, что теперь Президент может действовать как угодно. Другое дело, что и премьер-министр, и Верховная Рада теперь тоже ничем не связаны и могут действовать как угодно”. “У нас теперь сплошная цыганщина - кто раньше встал, у того и больше полномочий”, считает эксперт.

Со своей стороны директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что „ничого невозможного для Президента Украины сейчас нет”. Эксперт не исключил, что уже существует план относительно введения чрезвычайного положения, добавив, что “заинтересованы в этом люди”. Безусловно, подчеркнул М.ПОГРЕБИНСКИЙ, “руководство БЮТ заинтересовано в силовом варианте. Ведь они заинтересованы не просто в выборах, а в таких выборах, в которых бы не принимала участие Партия регионов, или утратила бы возможность для свободной работы со своим электоратом”.

Вместе с тем президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО обратил внимание, что „выражение «никакие методы» не являются корректными для нынешней ситуации в Украине. Она пока находится все же в правовом поле”. Как считает эксперт, Президент может использовать санкции для разрешения ситуации, но в пределах Конституции Украины. “Возможно провозглашение чрезвычайного положения, например, в некоторых регионах, применения некоторых методов, входящих в перечень мероприятий при чрезвычайном положении. Если Президент расценивает, что есть опасность для территориальной целостности Украины, для стабильного развития Украины, то тогда он может использовать те или другие средства. Но говорить, что любые средства – это не корректно”, - подчеркнул Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

“Ситуация в Украине, к сожалению, стала патовой. Любой ветви власти нет правового поля, куда ходить. В такой ситуации Президент может прибегнуть не к чрезвычайному положению, а к чрезвычайным мероприятиям. В то же время, Президент будет консультироваться не только внутри страны с разными политическими силами, но и за ее пределами: Советом Европы, Европарламентом, с Президентом России”, - считает эксперт.