Литвин считает, что о драке в ВР важно сказать все на чистоту

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит Генеральную прокуратуру предоставить народным депутатам предварительные выводы о событиях в парламенте 16 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании ВР.

«Я направил письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить соответствующую информацию для того, чтобы увидели и руководители фракций, и депутаты, а после того мы определились о формате рассмотрения этого вопроса», - сообщил спикер.

Он выразил надежду, что по этому вопросу депутаты не имеют никаких возражений. По словам В.ЛИТВИНА, в настоящее время важно «сказать все на чистоту» о событиях 16 декабря.

В ответ на требование оппозиции уволить чиновников, которые одновременно являются народными депутатами и которые принимали участие в драке в парламенте 16 декабря, В.ЛИТВИН предложил рассмотреть этот вопрос первым в пятницу, 24 декабря. В то же время оппозиционные депутаты со своих мест требовали рассмотреть данный вопрос сегодня. В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Ну не пройдет оно сегодня». Он отметил, что сегодня такой вопрос можно рассматривать разве что для того, чтобы «растравлять ситуацию».

Также В.ЛИТВИН предложил вновь рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии ВР, которая бы расследовала политические репрессии в Украине. Он отметил, что раньше была договоренность о создании такой комиссии, но она «была абсолютно разрушена». «Поэтому, я считаю, если есть необходимость, то давайте вернемся к созданию комиссии», - добавил он.

В.ЛИТВИН отметил, что во время совещания руководители фракций должны определиться также о возможности заслушивания информации представителя Генеральной прокуратуры о событиях 16 декабря.

Комментируя требование фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС относительно необходимости принятия закона об оппозиции, спикер отметил, что ВР целесообразно еще раз пересмотреть данный законопроект. «Мне представляется, что этот законопроект был написан под Конституцию 2004 года и, очевидно, он нуждается в сейчас серьезной корректировке», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сейчас в парламенте объявлен перерыв на 30 минут и проходит заседание лидеров фракций.

Ранее фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС требовали сегодня в Верховной Раде заслушать информацию генерального прокурора Виктора ПШОНКИ относительно избиения народных депутатов в сессионной парламенту 16 декабря.

В частности, по словам лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Ивана КИРИЛЕНКО, генпрокурор должен сегодня сообщить депутатам о ходе рассмотрения данного дела.

Кроме того, по его словам, немедленно должны быть уволены те чиновники, которые принимали участие в драке, должны быть закрыты уголовные дела против представителей оппозиции и сегодня принят в целом закон об оппозиции.