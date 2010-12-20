ОБСЕ не признаёт выборы президента Белоруссии легитимными. Как сообщает радиостанция Эхо Москвы, об этом заявил глава делегации наблюдателей в Минске Тони Ллойд. "Эти выборы не смогли обеспечить стране новый старт, в котором она нуждается. Народ Белоруссии заслуживает большего. Подсчету голосов не хватило транспарентности", - сказал Ллойд на пресс-конференции в белорусской столице. Он также добавил, что ОБСЕ будет оценивать результат выборов в Белоруссии, учитывая жестокий разгон уличной акции минувшей ночью в Минске.