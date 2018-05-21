Выборы в Беларуси: кровавая победа

"Праздник демократии" в Беларуси закончился в ночь с 19 на 20 декабря: 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты Беларуси задержаны правоохранительными органами: Владимира Некляева с черепно-мозговой травмой забрали прямо из больницы, остальных задержали в собственных квартирах, выбив двери. В СИЗО находятся более полутысячи участников ночной акции протеста, в том числе зарубежные граждане.

Большинство экспертов в прогнозировании результатов президентских выборов в Беларуси ошиблись. Нет, конечно, не в том, что Лукашенко сохранит за собой высшую должность страны. А в том, какими методами он это сделает....

На вопросы агентства УНИАН отвечает белорусский независимый эксперт Валер Карбалевич.

Валер, на ваш взгляд, по каким причинам власть пошла на такой жесткий разгон акции?

Когда началась избирательная кампания, власть действительно хотела показать Европе прогресс в области демократии, в области выборов, поскольку заинтересована в признании результатов выборов европейскими структурами в связи с конфликтом с Россией. Однако этот либеральный этап, начавшийся с агитационной кампании, привел к неожиданным результатам: оппозиция начала вести себя очень смело - прозвучали резкие выступления по телевидению, в обществе началась определенная дискуссия и во время пикетов, и во время встреч кандидатов в Президенты с избирателями. К тому же, вчера оппозиция опять продемонстрировала смелость, на улице собралось очень много людей. Они пытались вступить в переговоры с правительством и это напугало власть, это напугало Лукашенко, и он решил, что нужно заканчивать эту либеральную оттепель, потому что она может привести к непредсказуемым результатам. Поэтому такими невероятными оказались и цифры в поддержку Лукашенко, хотя раньше он сам говорил, что ему будет достаточно 2/3 голосов. А тут уже насчитали 80 процентов, а оппозиционерам насчитали по 1-2 %. Очень жесткий, ничем немотивированный разгон акции, арест семи кандидатов в Президенты, разгон правозащитников - все это говорит о том, что власть испугалась распространения свободы в обществе и решила вернуть ситуацию на тот уровень, на каком она оставалась до выборов.

Если власть заинтересована в признании результатов выборов Европой, то зачем Лукашенко понадобилось применять силу для разгона акции протеста?

Власть испугалась, что общество начинает становится более свободным, постепенно избавляется от страха, а это может привести к непредсказуемым последствиям. Ведь Лукашенко очень хорошо помнит горбачевскую перестройку - когда только чуть-чуть отпустили все гайки-шурупы, все развалилось. Поэтому, чтобы не допустить даже мысли о том, что возможно изменение атмосферы в стране, произошла такая жесткая, брутальная зачистка политического пространства.

Не запугают ли аресты и задержания протестную электоральную часть общества? И как будет себя вести Лукашенко, который из-за вчерашних действий, по сути, может оказаться опять изолированным, но в этот разу уже и Россией, и Европой?

Я думаю, пока что определенное время никаких больших протестов в Беларуси не будет. А что касается позиции Лукашенко во внешней политике, я думаю, он будет продолжать балансировать между Европой и Россией. Лукашенко уверен, что Европа никуда не денется и будет вынуждена продолжать с ним диалог. Ведь он накануне выборов получил достаточно четкие сигналы, что Европа заинтересована по экономическим и геополитическим причинам в размораживании отношений с Беларусью. Лукашенко пришел к выводу, что Европа будет продолжать диалог, поэтому, как он вчера сказал на избирательном участке, не нужно перед ней "на карачках ползать". Он уверен в том, что в Европе принято стратегическое решение об улучшении отношений с Беларусью.

А если все же Европа окажется последовательной и заявит, что такой стране с таким кровавым Президентом в Европе нет места?

Я думаю, что Европа так не скажет, поскольку принято политическое решение, пролоббированное ближайшими соседями Беларуси по Евросоюзу. Произошел конфликт Беларуси с Россией и теперь в Европе видят, что Беларусь - не марионетка России, что она дистанцируется от России и поэтому с ней можно вести переговоры. Эти геополитические причины являются более важными для Европы, чем проблема прав человека в Беларуси.

Беседовал Алесь Полоцкий

Фото Александра Мазуркевича, УНИАН