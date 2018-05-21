Посадят ли Юлию Тимошенко?

Против Юлии Тимошенко а также ее окружения возбудили уголовные дела. Тимошенко фигурирует в деле «о средствах Киотского протокола» в статусе подозреваемой. Будучи премьер-министром, она вроде бы пустила эти средства не по назначению – на выплату зарплат и пенсий, а не на экологические программы. С Юлии Владимировны взяли подписку о невыезде.

Также возбуждены уголовные дела против ряда ее соратников. В частности, против Юрия Луценко, Игоря Диденко, Анатолия Макаренко, Тараса Шепитько, Татьяны Грицун, Богдана Данилишина. Возобновили также дело десятилетней давности за акцию «Украина без Кучмы», в котором фигурируют сегодняшние бютовцы. Фактически еженедельно вызывают в генпрокуратуру на допросы Александра Турчинова – правую руку Тимошенко.

Эксперты в один голос говорят, что над Тимошенко и ее окружением производят политическую расправу.

При Леониде Кучме Тимошенко уже пробовали осудить и лишить свободы, но тогда это только сыграло ей на руку. Удастся ли региональщикам посадить ее сейчас?

Александр Волков, бывший нардеп: Я ОБЩАЛСЯ С ЮЛЕЙ, ОНА СКАЗАЛА, ЧТО ДЕНЬГИ НЕ БРАЛА Считаю, большой политической ошибкой такие действия против людей типа Юлии Тимошенко. Для этого нужно иметь очень серьезные аргументы. Даже если она использовала эти деньги не по целевому назначению, то не забрала их себе, а отдала людям. Потому резонанс будет очень-очень большим в ее пользу.

Думаю, власть вряд ли осмелится ее посадить. Это пока еще создает ей большой пиар. На следующих выборах она от этого лишь выигрывает. Безусловно, она лучше будет выглядеть в этом деле, чем “регионалы”, пока не будет доказана ее вина.

Такое дело не на пользу власти. Что-то похоже было уже при Леониде Даниловиче. Тогда я тоже был против... Она же из абсолютно неизвестной девочки стала национальным героем.

Я сегодня утром общался с Юлей Тимошенко, она мне сказала, что эти деньги не брала, они на месте.

Дмитрий Корчинский, публицист: РАСПРАВИВШИСЬ С ОППОЗИЦИЕЙ, ВЛАСТЬ ПОРОДИТ НЕВИДАННОЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ЯВЛЕНИЕ Проблема в том, что у регионалов, вероятно, есть все законные основания, чтобы посадить Юлю Тимошенко. Они возбудили уголовное дело, а дальше будут решать, насколько политически выгодно или не выгодно ее сажать. Или, возможно, ограничиться только соратниками, а ее оставить на свободе и таким образом мучить.

Сейчас выглядит так, что ее не будут сажать. Посадят всех вокруг, а ее уголовное дело будет затяжным и изнурительным судебным процессом.

Сейчас Тимошенко выглядит слабее, чем когда ее хотел посадить Кучма. Проблема в том, что коррумпированная оппозиция не может эффективно противостоять коррумпированной власти.

Это вытекает вот из чего. Против Януковича и его окружения так и не смогли создать нормальные уголовные дела по экономическим преступлениям, а реальные уголовные дела, с реальными фигурантами мы сейчас видим против Юлии Тимошенко, ее министров, ближайшего окружения.

Мы же с вами понимаем, что страна коррумпирована полностью, но покажите нам хоть одно уголовное дело против знакового лица, доведенное до конца.

До сих пор у нас было лишь одно такое уголовное дело против знакового лица – Павла Лазаренко. И то, довели его американцы, а не мы.

Сейчас регионалы смогут сделать уголовные дела против членов прежнего правительства. Тактически это, безусловно плохо, поскольку ослабляет оппозицию, а мы все заинтересованы в том, чтобы была сильная оппозиция, а стратегически, возможно, и не плохо, потому что так или иначе члены любого правительства будут знать, что в будущем возможна месть.

Безусловно, это расправа с Тимошенко, но не о расправах ли мы все мечтаем, когда по телевизору видим высокопоставленных должностных лиц. Нам бы всем хотелось, чтобы каждая новая власть как можно жестче расправлялась с предыдущей властью.

Думаю, регионалы выигрывают тактически, но стратегически могут проиграть, потому что, возможно, все эти процессы приведут в Украине к возникновению новой некоррумпированной оппозиции. А не коррумпированная оппозиция – сильная оппозиция. То есть расправившись с неудобной для себя оппозицией, регионалы призовут к жизни совсем новое и невиданное для Украины явление – честную оппозицию.

Как по мне, для Тимошенко сейчас это время, когда нужно понемногу собирать последние деньги и заказывать политические покушения.

Тарас Чорновил, народный депутат: ОСНОВНОЕ – ЭТО ДИСКРЕДИТАЦИЯ ТИМОШЕНКО В нашей власти происходят довольно странные нелогичные вещи.

Юлия Тимошенко может быть точно уверена, что ее дело имеет исключительно политический характер: дискредитировать, ограничить ее выборные возможности, связать ее подписками о невыезде, если бы не персональный момент, который делает ее персональным врагом группы Фирташа. У него свои претензии к Тимошенко – финансовые. Эта группа все-таки доминирует в Администрации президента и имеет решающие влияния. Соответственно, эта группа может и серьезно влиять на Генпрокуратуру. Потому стопроцентно сказать, что дело для Тимошенко закончится лишь политическим избиением, я не возьмусь.

Тут может сработать наше традиционное крючкотворство, которое в свое время и Кучма применял, когда хотел серьезно прижать, но не доводить дело до суда. То есть обвинение может вестись по той канве, которая изначально бесперспективна, параллельно будут выдвигаться другие обвинения, которые не будут укладываться напрямую в уголовное дело. Они будут создавать максимальный фон для прессы, а основное обвинение будет то, которое в конечном счете все равно не будет иметь какого-то продолжения.

Что ляжет в конечную основу дела Тимошенко, пока не известно. Сначала Юлия Владимировна рассказывала, что она эти деньги пустила на пенсии, но сегодня все ее представители заявляют, что эти деньги лежат на казначейском счете. Если подтвердится, что деньги там лежат, то власть получит два плюса.

С одной стороны, это дискредитирует Тимошенко в политическом плане перед избирателями, показывая, что она их обманывала, рассказывая, как она в противовес всему мировому капитализму помогала бедным пенсионерам. С другой – власть выбрасывает кучу другого компромата. Потом возьмут и закроют дело из-за кучи разных причин. По-сути, не сняв из нее обвинений. То есть дискредитация произойдет, но сажать не будут.

Думаю, такой вариант самый вероятный.

Что касается возобновления уголовного дела против Шкиля. Думаю, оно больше направлена против другого лидера «Украины без Кучмы» – Луценко, чем против самого Шкиля. А также чтобы те люди, которые умеют организовывать акции, не могли серьезно в них включиться на данном этапе.

Но основное – это дискредитация Тимошенко.

Виктор Небоженко, политолог: РЕГИОНАЛЫ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ТИМОШЕНКО СБЕЖАЛА ЗА ГРАНИЦУ С Тимошенко может быть три варианта развития событий. Регионалы, конечно, хотят ее посадить, но это сделает из нее героя, жертву власти. Это хорошо понятно. Потому, думаю, сажать Тимошенко – не лучший вариант и это не так легко сделать.

Второй вариант – просто намеком угрожать посадить ее в СИЗО, потому что это способ вытеснить ее за границу. В действительности регионалы хотят, чтобы Тимошенко сбежала за границу, но это будет ее последняя политическая ошибка и конец ее политической карьеры.

Третий вариант – возможен эксцесс – когда кто-то из подчиненных сегодняшней власти сделает что-то такое, что ей может стать плохо, чем-то ей навредить. Это - худший вариант. Они же разводят руками, говоря: «Мы же не хотели убивать Гонгадзе, но он оказывал сопротивление». Что-то такое...

Думаю, Тимошенко таки не будут сажать, потому что она поднимет мировое сообщество, в конечном итоге, здесь олигархические... ой, политические силы, которые не хотят ареста такого уровня, потому что вслед за Тимошенко сможет сесть любой другой политик.

Но страшнее драка в ВР. Это не драка за голосование, а просто избиение одних депутатов другими в условиях безнаказанности. Криминализация политиков переместилась на высший эшелон украинской власти – в законодательный орган. Теперь каждый нижестоящий орган может преспокойно расправляться с оппонентами силой, не прибегая ни к голосованиям, ни к общественным мнениям. В райсовете каждый теперь может сказать: «А почему я не могу побить ногами или креслом меньшинство?»

Теперь сила будет применяться намного чаще, чем это принято в демократических государствах.

Опросила Ксения Лесив