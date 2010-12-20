Бютовцы покинули Согласительный совет и озвучили ультиматум

Представители фракции «БЮТ-Батькивщины» во главе с председателем Иваном КИРИЛЕНКО и вице-спикером парламента Николаем ТОМЕНКО покинули заседания Согласительного совета в знак протеста против избиения «бютовцев» в Верховной Раде вечером 16 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем как покинуть заседание, И.КИРИЛЕНКО сказал, что «БЮТ-Батькивщина» требует возбудить уголовные дела в отношении участников нападения на оппозиционных депутатов и особенно в отношении тех, кто уже не в первый раз принимал участие в драках в сессионном зале.

«В случае отсутствия результативных уголовных дел мы будем настаивать на отставке генерального прокурора», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО также подчеркнул, что «БЮТ-Батькивщина» требует освободить Николая ЗЛОЧЕВСКОГО от должности министра экологии и Юрия САЛАМАТИНА – от должности руководителя «Укрспецэкспорта», которые принимали участие в избиении народных депутатов.

«Проигнорировав это требование, руководство исполнительной вертикали возьмет на себя политическую ответственность за эти события», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, также «БЮТ-Батькивщина» требует прекратить политические преследования лидеров оппозиции, закрыть сфабрикованные уголовные дела, освободить “политических узников” и принять в целом закон об оппозиции.

«Без выполнения этих требований возвращение парламента к нормальной работе и наше участие в заседании, в том числе Согласительного совета, является невозможным. Мы вынуждены покинуть этот зал», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

После этого все представители “БЮТ-Батькивщины” вышли из помещения, в котором проходит заседание Согласительного совета.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батькивщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА с травмами забрала “скорая помощь”.

17 декабря прокуратура Печерского района Киева начала проверку и сбор материалов по поводу столкновений в Верховной Раде между народными депутатами.

18 декабря В.БОНДАРЕНКО, Е.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛЫНЕЦ и Ю.ГНАТКЕВИЧ обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, которые нанесли им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады 16 декабря.