Богатырева призывает Ющенко отказаться от силового управления Украиной

Координатор парламентского большинства Верховной рады Раиса Богатырева призывает Президента отменить указы об увольнении судей Конституционного суда Валерия Пшеничного и Сюзанну Станик. Об этом Р.Богатирева заявила с трибуны Верховной рады, сообщает РБК-Украина. Она также предложила провести собрания народных депутатов вместе с оппозицией, Президентом, правительством, Конституционным судом и Верховным судом. Она отметила, что на этом заседании необходимо объявить пути выхода "из нарастающего кризиса".

Р.Богатырева подчеркнула, что, возможно необходимо провести также и чрезвычайные собрания депутатов Партии регионов всех уровней в Палаце "Украина" (г. Киев). На этом заседании необходимо принять резолюцию относительно ситуации в Украине, и пути преодоления политического кризиса, "на политическом уровне отказаться от эскалации конфликта путем политических решений, которые могут спровоцировать гражданскую нестабильность и неуправляемость государством".

Она подчеркнула, что Президента необходимо призывать отказаться "от использования силовых способов управления Украиной".