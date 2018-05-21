Президентские выборы в Беларуси: к России задом, к Европе – передом

Впервые за 16 лет президентства Лукашенко кампания проходят при внешней благосклонности, за исключением российского вектора. Даже американцев белорусская власть “подкупила”...

День Святого Николая в этом году для белорусов станет определяющим, причем на ближайшие пять лет. В это воскресенье в Беларуси будут выбирать президента. С момента учреждения в стране президентской должности, ее бессменно занимал Александр Лукашенко. Сможет ли он в очередной раз продемонстрировать всему миру и своему народу ошеломительную победу?

Кто на новенького

Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов в этом году продемонстрировала невероятную толерантность — все альтернативные Лукашенко кандидаты были зарегистрированы и допущены к избирательной гонке. И позже, уже во время агитационной кампании, Центризбирком продолжал демонстрировать демократичность, хотя не раз заявлял о нарушении законов некоторыми кандидатами, вследствие чего они могли быть сняты с выборов. Но этого не случилось. Конкурс остается высоким, чего не скажешь о реальной конкуренции. В бюллетени включено 10 кандидатов. Но некоторые белорусские избиратели все равно считают, что выбирать не из кого. "У нас всего два кандидата: первый – Лукашенко, а второй – остальные 9 в одном лице", - сокрушается мой собеседник, представитель малого бизнеса.

Впервые по сравнению с предыдущими кампаниями, оппозиция не выдвигала единого кандидата. Власти оппонируют один из лидеров незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский (инженер-строитель по образованию), двое представителей Белорусского народного фронта (БНФ) — Алексей Михалевич (представляет молодое крыло партии, юрист по образованию) и Григорий Костусёв (земляк нынешнего президента, инженер-механик), Андрей Санников (дипломат, во время президентства Лукашенко работал заместителем министра иностранных дел Беларуси), Владимир Некляев (известный белорусский поэт), Николай Статкевич (бывший лидер Белорусской социал-демократической партии («Народная грамада»), отсидевший почти три года в тюрьме за организацию в Минске в 2004 году уличной акции против официальных итогов парламентских выборов и референдума) и Ярослав Романчук (экономист, представитель Объединенной гражданской партии). Еще двое кандидатов – Виктор Терещенко (председатель Совета Ассоциации малого и среднего предпринимательства) который участвовал в президентских выборах в 1994 и 2001 годах, но в 1994 году снял свою кандидатуру в пользу Лукашенко, а в 2001 – ЦИК признал незаконными 25 тысяч подписей в его поддержку (в Беларуси, согласно национальному законодательству, претендент в кандидаты для своей регистрации в ЦИК должен собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку — Авт.) и Дмитрий Усс (беспартийный, юрист по образованию).

Вместе, но отдельно

Александр Милинкевич, который на президентских выборах 2006 года был выдвинут единым кандидатом от оппозиции, считает, что в этот раз власть демонстрирует "праздник демократии".

- Отличие президентской кампаний 2010 года от прошлой, 2006 года, – очень существенное. В 2006-м власть была очень репрессивной, выбрасывала студентов из университетов, увольняла людей, на улицах мешала... Сегодня уже часто используют словосочетание "праздник демократии" и, по сути, действительно достаточно свободно проходит этот первый этап. Сейчас выборы проходят в лучшей атмосфере, есть определенный прогресс, однако суть остается прежней: до тех пор, пока мы не будем подсчитывать голоса вместе с властью, такие выборы будут непрозрачными и нечестными, - говорит Милинкевич.

Он также сожалеет, что в этот раз оппозиция не смогла объединиться и выдвинуть одного кандидата. - Власть зарегистрировала всех кандидатов с радостью, и это – ее стратегия. Я сожалею, что мы не смогли объединиться. Но, думаю, что рано или поздно, это произойдет. К сожалению, сейчас не самые лучшие времена для оппозиции, - констатирует Милинкевич.

Между тем, даже агитационная кампания показывает "несговорчивость" оппозиционных кандидатов между собой. Показательным примером стала Акция солидарности, которая проходила в Минске 16 декабря. Организаторы акции обеспечили полную поддержку Андрею Санникову и Владимиру Некляеву, а Виталию Рымашевскому отказали в возможности выступить перед избирателями. Однако, вопреки всему и несмотря ни на что, все "альтернативщики" призывают граждан выйти после закрытия избирательных участков 19 декабря на Октябрьскую площадь Минска, чтобы вместе ожидать результатов подсчета голосов.

Дальше от России - ближе к Западу

Впервые за все 16 лет пребывания Лукашенко у власти президентская гонка проходит при относительно благосклонной внешней обстановке (за исключением российского вектора!). Европа приостановила санкции против высших чиновников Беларуси, включила страну в "Восточное партнерство", начала переговоры об упрощенном визовом режиме, а президент Литвы Даля Грибаускайте даже заявила, что Лукашенко — едва ли не единственная гарантия стабильности в Беларуси. А стабильность для Европы — весомый аргумент! Американцев белорусская власть тоже "подкупила": в разгар избирательной кампании Беларусь заявила о намерении отказаться к 2012 году от высокообогащенного урана (за что, кстати, Лукашенко не раз критиковал украинскую власть, которая опередила Беларусь в таком решении).

- В 2006 году (на предыдущих президентских выборах) была самоизоляция от Запада, дружба с Россией, и для режима было неважно, что скажет Запад. Тогда легитимность для Запада была не основной, а сейчас для власти очень важно показать Западу, что есть значительный прогресс в либерализации, ведь от этого зависит помощь — экономическая и финансовая, - поясняет Александр Милинкевич.

А кто считает?

В Беларуси в этот раз также возобновляется практика изучения общественного мнения на выходе с избирательного участка. Белорусский Центризбирком разрешил украинской социологической компании проводить экзит-пул. Согласно предварительным исследованиям, безоговорочным лидером гонки является Лукашенко — он набирает свыше 50 % голосов избирателей.

Однако согласно альтернативным социологическим исследованиям рейтинга кандидатов, опубликованного на сайте "Президентские выборы в Беларуси" наивысший рейтинг за пару дней до голосования — у бывшего заместителя министра иностранных дел Андрея Санникова (30,13%). Далее следуют Ярослав Романчук (25,8 %) и Виталий Рымашевский (10,5 %). Александр Лукашенко занимает четвертое место с 10,05 %.

Победит тот, кто по результатам выборов получит поддержку более половины количества избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не наберет необходимой поддержки, во второй тур проходят два кандидата, получивших наибольшее количество голосов. При таких обстоятельствах второй тур состоится во второй день нового 2011 года.

Алесь Полоцкий, для УНИАН