Принуждение к парламентаризму от партии власти

Народ увидел публичную порку тех, кто не согласен с властью... В ВР надо избирать только крупных, тренированных мужчин, главным достоинством которых были бы мышцы на теле, а не мозги в голове...

Вчера в Верховной Раде, поздно вечером, если пользоваться политической лексикой лидеров ракетно-ядерного, северного соседа, произошла акция под кодовым названием: «принуждение к парламентаризму». Украинский народ увидел публичную порку тех, кто не согласен с генеральной линией партии власти. Еще Верховную Раду, по словам ее спикера, «превратили в стойло» для скотины.

Кто же эти «политические животные»? Психологи говорят, что у каждого человека в голове сидит маленький фашист. У большинства он спрятан глубоко, под толстым слоем воспитания. Но есть и те (их в Верховной Раде, естественно, меньшинство), кто считает, что безжалостность и мордобой, означает продолжение законотворчества и рассматривают драки как рядовую форму политической борьбы, социальную хирургию в достижении нравственных целей во имя народного блага.

Что же такое политическая драка? Образно говоря (без всякого морализаторства – все стороны хороши) – это карательная демонстративность, «робкая попытка» заменить в парламенте дискуссию на кулачный бой. Нынешняя драка в украинском парламенте – это украинский эксклюзив, неотъемлемая часть нашего политического этикета.

Помните, как прекрасно сказал председатель Государственной думы РФ Борис Грызлов: «Парламент – это вам не место для дискуссий». Удар по голове или по морде стулом или столом гораздо убедительнее, чем парламентская дискуссия, спор, консенсус.

Надо вообще поменять всю стилистику законотворческой работы. Эффективнее, вместо трибуны в сессионном зале поставить ограждение, которое называется «ринг». Тогда бы Владимир Литвин громко, как знаменитый американский ринг-анонсер Майкл Баффер, кричал, растягивая согласные в микрофон, имена тех, кто выступает с законодательной инициативой.

На ринг, в трусах и майках с партийной символикой выбегали бы депутаты и доказывали кулаками преимущества ухода на пенсию граждан Украины в возрасте 90 лет или запрет на рыбалку в районе проживания президента страны.

Драка – это зооприродная реальность. Поэтому в парламент надо избирать только крупных, тренированных мужчин 27-40 лет, такой «узкий круг ограниченных лиц», главным достоинством которых были бы мышцы на теле, а не мозги в голове. Право силы, как известно, эффективнее силы права.

Психологи (они свои имена скрывают, по понятным причинам) еще утверждают, что украинский парламентарий-драчун, после того, как займет (согласно партийному списку и размеру кошелька) законодательное кресло, в своем развитии повторяет все этапы эволюции человечества.

Иногда, правда, он останавливается в своем развитии и из него прут наружу атавизмы. Говорят, могут появиться клыки, когти и жаберные щели. Можно напялить пиджак от Кардена, галстук за тысячу баксов, часы с бриллиантами, но так и остаться животным. Так и хочется воскликнуть, как литературный классик: о, сколько нам открытий чудных приготовил просвещенья дух!

А что мы, зрители? Нам нравится. Потому что в драке принимали участие наши родные украинские архетипы. Мы сами точно такие, - злые, мстительные, агрессивные. И нечего притворяться, что мы не кровожадные. Мы не отстраненные наблюдатели, беспристрастные и справедливые. Хотя есть политические симпатии. Плохие депутаты Верховной Рады – это скоты, тела, трупы, хорошие законодатели – жертвы, герои, потери.

БЮТ не сдал экзамен на драку. А Партия регионов на второй день устами своих лидеров заявила, что «порка пошла во благо». Правда, коллеги кардинально разошлись во мнениях, что считать злом, а что добром. Парламентские бойцы-региональщики «блокировали парламентское зло, уничтожив его носителей», а их интеллектуалы напомнили, что наука этика допускает ситуации нравственно оправданного насилия. Кстати, и коммунисты вспомнили, что Ленин говорил о сопротивлении злу.

Между прочим, «драка» может означать и конструктивное начало. В монографии о нашем советском новоязе прочитал: «комсомольцы сбивались на предприятиях вместе, чтобы дружно драться за восстановление фабрик и заводов». Еще можно было драться «за повышение урожайности».

А в словаре насчитал 32 синонима слова «драться». От “лупить”, “драть”, “колотить”, “костылять”, “мутузить” до матерного “пиздить”. А еще есть слово «избиение», “увечье”, “свалка”, “потасовка”, «мамаево побоище»...

Черт, как бы в украинском парламенте не начался каннибализм. И еще следует попросить, чтобы политики из БЮТ не планировали кровавый реванш. Конфуций говорил, когда мстишь – надо вырыть две могилы. Но, похоже, нас, избирателей, ждут испытания. Выпущенная стрела возвратится убийственным бумерангом. Война – есть продолжение политики насильственными средствами, писал немецкий генерал.

Виктор Тимошенко