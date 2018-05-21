На улицах Москвы вспыхнула «дружба народов»

В то время, как в Москве собрались президенты Содружества независимых государств, «дружба народов» с особой силой вспыхнула на улицах российской столицы... Вот недавно состоялся «второй раунд» выяснения отношений: милиция задержала по всей России свыше 1700 лиц.

Массовость агрессии свидетельствует, что, возможно, именно в эти дни уровень ненависти этнических групп населения друг к другу (и недоверия к государству как арбитру) преодолевает критическую отметку.

Еще во второй половине прошлого века Москва для значительной части света казалась передовой столицей мирового продвижения. В настоящее время она в глазах того ж таки мира (благодаря Интернету) погружается в чрезвычайную архаику, местами совершенно доисторическую, по сравнению с которой Средневековье – модерн.

В чем причина такого развития событий?

В настоящее время появляется довольно много конспирологических теорий – мол, кому-то из российских политиков это нужно. В то же время массовость протестов свидетельствует в пользу версии о том, что вряд ли суть этих событий исключительно технологическая. Она значительно глубже и кроется в уровне агрессии, накопленной в обществе.

Одна из безусловных предпосылок - родовая, этническая и религиозная консолидированность кавказских народов. Эту консолидированность не смогли разрушить ни СССР, ни депортации нескольких народов, ни последние войны на Кавказе. Консолидованность, прочность связей кавказцев ставит их в выигрышное положение в борьбе за «место под солнцем» в сравнении даже с этническими россиянами. Даже невзирая на значительное численное преимущество россиян и «кавказофобию» во всесильных силовых органах России.

Все это дополняется существенно отличными обычаями этносов. Россияне бурно протестуют против кавказских танцев и традиций публичного жертвоприношения животных на мусульманские праздники. «По танцам... Мы будем прекращать эти действия. При встрече с руководителями диаспор мы обратили их внимание на то, чтобы они провели разъяснительную работу со своими ребятами», - сообщил начальник милиции Ростовской области Алексей Лапин.

Кавказцы массово демонстрируют серьезное отношение к религии, что в России делают преимущественно бабушки. Между тем, природа не терпит пустоты. Как сказал один писатель, кто не хочет молиться своему Богу, будет молиться чужим.

Примечательно, что никто из этнических россиян в ответ на лезгинку и зикр в Москве не предлагает танцевать «Яблочко» или «Калинку» в Махачкале или Грозном. Их и в Москве особенно не танцуют.

Противоположные демографические тренды россиян и кавказских народов, очевидное увеличение количества кавказской молодежи в российских городах заостряют среди россиян ощущение страха потери привычной социальной среды.

Очевидно, одна из главных предпосылок последних погромов – повышенная склонность к насилию как средству решения вопросов в большинстве групп российского населения. У историков нет оснований удивляться такому состоянию вещей. Кроме одного «историка» - Дмитрия Табачника.

Недавно он отозвал гриф «учебное пособие для вузов» с «Истории украинского права» Ивана Гриценко из-за того, что «там есть несколько вещей, которые вызывают страх у любого нормального человека. Там речь идет о том, что в России никогда не было права». Поневоле Табачник признал «ненормальным» самого российского президента. Ведь тот недавно заявил: «Сложности создания правового государства в России связаны не только с экономическими или политическими реалиями, но и с историей, с так называемым правовым нигилизмом, который в значительной мере был присущ России и 100, и 200 лет назад, а также с отсутствием демократических традиций. Демократии не создаются за 10 лет. В нашей стране никогда не было демократии до 1991 года, когда возникло современное Российское государство. Отмечаю: никогда – ни при царе-батюшке, ни в советский период, ни в любой другой».

Иногда фольклор и литературная классика дают понять о стране больше, чем даже записи WikiLeaks.

А вот Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» про российский бунт, «бессмысленный и беспощадный», писал такое:

«Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот (в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впоследствии же оказалась сестрою Марата и умерла от угрызений совести) и, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам… Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку… Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Семку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентьевым Пузановым. - Атаманы-молодцы! - говорил Пузанов, - однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим! - Правда! - согласились опомнившиеся атманы-молодцы. - Стой! - кричали другие, - а зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено? Пятый Ивашко стоял ни жив ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны».

Проблема соседа - слабость гражданского ощущения, даже среди творческих элит. Примечательна дискуссия между российскими певцами. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что живет в эпоху «ужасной, необычной для российского народа свободы». «Впрочем, - добавляет музыкант, - большая часть нашего народа, процентов восемьдесят, по-моему, и не интересуется понятием «свобода». Она им не нужна. Меня ошеломляет нахальство музыкантов, которым позволяют играть музыку, а они еще и разговаривают! Ну кто ты такой, чтобы у тебя была позиция?» Другой музыкант Юрий Шевчук заявил на это такое: «Я с этим абсолютно не согласен. И слесарь, и токарь, и космонавт, и менеджер, и служащий банка, и музыкант, мы все - граждане России. И мы должны сформировать для себя свое мнение о том, что происходит в России. Мы должны выйти из этого рабства, осознать – глубоко, внутренне, сделать революцию в себе, - осознать, что мы хозяева этой страны. Осознать, что мы все граждане, и мы все должны быть равны перед законом. Пока еще в некоторые мозги это не укладывается».

Если тенденция, заложенная последними погромами, будет развиваться, относительно целостности России появятся дополнительные вызовы.

Парадокс истории: Россия пролила очень много чужой и своей крови в попытке завоевать Кавказ (как писал Тарас Шевченко еще в ХІХ веке, «напоїть всіх імператорів би стало»). А в настоящее время все больше россиян желают «отделения» России от Кавказа.

Иногда кажется, что российская власть понимает проблему. Российский премьер Владимир Путин говорит: «Главное – все люди России должны осознать, что мы граждане одной страны и вести себя соответствующим образом, чтобы кавказцы не боялись выходить на улицы Москвы, а россияне не боялись жить на Кавказе». Но практические действия, стравливание соотечественников то друг с другом, то с соседями, непризнание общечеловеческих ценностей и толерантности (которую в России часто называют «толерастией»), деморализация телевидения и общественной сферы в целом привели к зашкаливанию уровня агрессии в обществе.

В таких условиях что российское, что кавказское общества активно архаизируются. Потому что «корни», архаика – всегда сильны. Правда, природа этой архаики иногда может быть рыцарской, а может – дикарской.

Причем давление государства идет не так даже на нацменьшинства, как в целом на людей, которые обнаруживают инициативу. Похоже, в общественное развитие России вкрался «системный сбой». Уже вошло в традицию – сильная власть ради сохранения единства общества «прессует» тех, кто отличается от общественности. В итоге творческий потенциал этих людей убегает за границу усиливать чужие государства или в песок. А страна в результате стагнирует и в окончательном счете – слабеет.

Вряд ли будет мудро злорадствовать на тему соседских проблем. У нас проблемы тоже очень глубокие, хотя и другие.

Однако в этой ситуации Украина вполне могла бы быть в роли доктора Ливси из «Острова сокровищ», который, старательно леча пирата, бормотал себе: “Хорошо, хорошо.” – “Что же хорошо, доктор?” – “Хорошо, что у меня такого нет”.

Как ни разжигали «доброжелатели» межэтнические и межрегиональные противоречия в Украине, а жители Запада и Востока, Юга и Центра страны, возможно, в миллион раз чаще вместе едят, пьют и обнимаются, чем ссорятся.

Александр Палий, для УНИАН