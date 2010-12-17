Оппозиция убеждена, что за мордобоем в ВР стоят Янукович, Литвин и Азаров

Оппозиция требует заслушать отчет генерального прокурора Виктора ПШОНКИ о результатах расследования вчерашней драки в Верховной Раде, а также вопрос об отставке председателя парламента Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя результаты совместного заседания двух оппозиционных фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС.

«Мы убеждены, что то, что произошло вчера в парламенте, организовали ЯНУКОВИЧ, ЛИТВИН, АЗАРОВ. Исполнители и фамилии прозвучали, и они на видеозаписях известны. Мы требуем привлечения к уголовной ответственности этих людей и будем требовать на будущей неделе отчета генерального прокурора о тех следственных действиях, которые были выполнены», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что в парламенте будет зарегистрировано постановление об освобождении В.ЛИТВИНА от должности главы ВР, оппозиция будет требовать немедленно рассмотреть этот вопрос на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 декабря, в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые с утра блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Депутаты от ПР ворвались в сессионный зал через двери президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, подрались с депутатами от “БЮТ-Батькивщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” забрала “скорая помощь”.

Сегодня прокуратура Печерского района Киева начала проверку и сбор материалов по поводу вчерашних столкновений в Верховной Раде между народными депутатами.