Литвин: депутаты приходят в Верховную Раду с оружием

Спикер ВР Владимир ЛИТВИН заявляет, что он понимает свою ответственность за избитых вчера депутатов. Но при этом он продемонстрировал содержание трех мешков, якобы принесенных в сессионным зал бютовцами, - цепи, замки и ломики. По словам председателя ВР, вчера в сессионном зале раздавались призывы применить оружие. "Не секрет, что депутаты приходят в ВР с оружием", - сказал Литвин.

Спикер также заметил, что Верховная Рада "стараниями" депутатов превратилась "в стойло у плохого хозяина". Он пожаловался, что перед приездом высоких гостей он вынужден сам убирать зал от разбросанных бумаг.