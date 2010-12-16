Депутаты Партии регионов останутся в сессионном зале на ночь

Народные депутаты из фракции Партии регионов останутся в сессионном зале парламента на всю ночь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат от ПР Владимир РЫБАК.

“Мы должны обеспечить на утро нормальную работу парламента”, - отметил он.

Журналисты, которые работают в Верховной Раде, также уходят из парламента.

Как сообщал УНИАН, около 19.20 в сессионном зале произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые с утра блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Депутаты от ПР ворвались в президиум, подрались с депутатами от “БЮТ- Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Нескольких депутатов от оппозиции забрала “скорая помощь”.