Депутаты Партии регионов останутся в сессионном зале на ночь
20:42, 16 декабря 2010Политика
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"Мы должны обеспечить нормальную работу"
Народные депутаты из фракции Партии регионов останутся в сессионном зале парламента на всю ночь.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат от ПР Владимир РЫБАК.
“Мы должны обеспечить на утро нормальную работу парламента”, - отметил он.
Журналисты, которые работают в Верховной Раде, также уходят из парламента.
Как сообщал УНИАН, около 19.20 в сессионном зале произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые с утра блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.
Депутаты от ПР ворвались в президиум, подрались с депутатами от “БЮТ- Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.
Нескольких депутатов от оппозиции забрала “скорая помощь”.
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