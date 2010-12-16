Депутаты от Партии регионов сломали руку бютовцу Бондаренко

Народные депутаты от Партии регионов сломали руку в запястье депутату из фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимиру БОНДАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина».

В пресс-службе сообщили, что В.БОНДАРЕНКО вместе с депутатом Михаилом ВОЛЫНЦОМ, которого ударили по голове креслом, забрала “скорая помощь”.

Кроме того, депутату от «БЮТ-Батькивщины» Юрию ПРОКОПЧУКУ порвали пиджак.

Как сообщал УНИАН, полчаса назад в парламенте произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Депутаты от ПР ворвались в президиум, подрались с депутатами от “БЮТ-Батькивщина” и оттеснили их в сессионный зал.