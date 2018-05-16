Первомай-2007: под окнами Ющенко собирались люди в противогазах

Что-то Первомай-2007 вышел в Киеве совсем уж кислым. Наверное, причиной тому стал необычный для этого времени холод, а также то, что коммунисты уже «выходились» на уличные акции, которые активно устраивались перед этим. Так или иначе, собираться, по традиции, начали в девять на «Арсенальной».

Сколько тут было тысяч человек, сказать не берусь, но, кажется, гораздо меньше, чем в прошлый раз. Акция проходила мирно, если не сказать, сонно. И даже оркестр, игравший на демонстрации, больше всего походил на похоронный, чем на какой-либо еще. Правда, было тут несколько буйных, но они, к сожалению, критической массы не составляли и погоды не делали. А погоду – серую и унылую - делала сама природа.

Всем, кто дотянул по жизни до Первомая-2007, предстояло еще пройти улицами Киева, чтобы выразить солидарность с трудящимися всего мира. Что приятно, поддержать товарищей по партии прибыл Петр Симоненко, с полной отдачей делавший хорошую мину, гордо шагая в колонне. Придя на Майдане, коммунисты словно бы оказались в объятиях бело-голубых, которые тепло встретили своих нынешних союзников. Симоненко привел своих сторонников к «донецким» также легко и естественно, как к себе домой. Здесь и состоялись выступления: традиционно ругали антинародный режим, досталось также эстонцам за снос памятника в Таллине и украинской оппозиции.

В это время возле Бессарабки собралось движение «Новые левые». В заявке на проведение акции они сказали, что ориентировочное количество ее участников 1000 человек. Пришло от силы пятьдесят. Тут были в основном те, кто застолбил в Украине антиглобалистские бренды: это в первую очередь представители «Левой инициативы» под руководством Олега Верника, члены сети гражданских инициатив «Баста», марксисты и какие-то совершенно неприкаянные социал-демократы. Толкались тут и различные анархисты, в том числе спасающийся от правосудия россиянин Петр Рауш, а также национал-анархисты. Поддержать левых пришел Владимир Чемерис, один из самых активных участников акции «Украина без Кучмы!» Были тут также девушки, судя по комплекции, студентки Киево-Могилянской академии.

Молодые люди держали простыню с надписью «Антифа Троещина». Для тех, кто не знает: словом «Антифа» - это антифашистское движение. А вот «Антифа Троещина» - совершенно виртуальный феномен. В свое время эти парни распространили информацию о том, что на Троещине существует мощное антифашистское движение, в котором состоят серьезные пацаны, злобные накачанные гопники. Представители правых организаций вычисляли их по всему городу, чтобы вступить в бой, но найти не удалось. Движение оказалось не более чем надписью на простыне. Вот так киевский политический маргинес живет своей насыщенной жизнью.

Многие участники акции «Новых левых», больше походившей на флэш-моб, были в противогазах. Этот факт объяснял лозунг: «Капитализм смердит!» Смотреть за акцией послали несколько десятков беркутовцев в полной экипировке. Зачем это было делать, сказать трудно. Ведь один такой «космонавт» за считанные секунды управится со всеми «новыми левыми» одной левой, простите за каламбур. Правда, сегодняшний Киев такой город, что здесь в любое время из-за угла могут выбежать полсотни человек и оперативно надавать по лицу любым участникам любой акции.

«Новые левые» протестовали против приватизации ЖКХ, образования и медицины. «Бунтуй, кохай, життя не провтикай!» - скандировали они на протяжении всего пути по Крещатику. Похоже, у поколения «сникерсов» и кричалки соответствующие. Путь антиглобалистов лежал к памятнику Ивана Франко, что стоит возле Театра украинской драмы. Дело в том, что, по версии «новых левых», Франко был великим украинским революционером, а потому обличить капитализм возле его изваяния – святое дело. Произнеся нужные речи в конечной точке шествия, левые возложили цветы перед памятником. Однако вся хитрость майского флэш-моба черной и красной молодежи состояла в том, что акция на самом-то деле состоялась под окнами администрации президента. И если он был на работе, то мог все видеть, а если бы мог слышать, то услышал бы критику в свой адрес.

Антон Зикора, фото Сергея Светлицкого.