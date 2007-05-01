КПУ призывала к миру и труду, а ПСПУ - к миру, труду и досрочным выборам

Сегодня в Донецке в первомайской демонстрации приняли участие около полутора тысяч сторонников Коммунистической и Прогрессивной социалистической партий.

Как передает корреспондент УНИАН, участники демонстрации под красными флагами прошли по центральной улице города и на площади им. Ленина возложили цветы к памятнику Ильичу.

Демонстранты скандировали лозунги Первомая, призывая всех к миру и труду. Однако, "витренковцы" ратовали за проведение досрочных парламентских выборов, тогда как коммунисты требовали обратного.

Руководством города были предусмотрены концерт детских художественных коллективов на площади им. Ленина, гала-концерт любительских коллективов "МузРозМай", "Парад фестивалей" с участием лауреатов творческих конкурсов и в завершении дня - танцевальная развлекательная программа "Дискомай".

В своем приветствии землякам городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил: "Это праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи".