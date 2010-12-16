Бютовцы не сдаются - трибуна по-прежнему заблокирована

14:24, 16 декабря 2010
Политика
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Утреннее заседание ВР так и не открылось

Утреннее заседание Верховной Рады Украины так и не открылось.

Как передает корреспондент УНИАН, продолжается блокирование трибуны и президиума парламента народными депутатами – членами фракции "БЮТ-Батьківщина".

Около 10 народных депутатов находятся в президиуме. Двери, ведущие в президиум, заблокированы креслами.

Как известно, в 16.00 должно начаться вечернее заседание ВР.

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