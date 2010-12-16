В ГПУ намекнули прессе, что нечего лезть под руку госохране

Генеральная прокуратура Украины не увидела нарушений закона в инциденте, возникшем 27 ноября между съемочной группой «5 канала» и сотрудниками Управления государственной охраны на Майдане Незалежности в палаточном городке предпринимателей, которые протестовали против Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, об этом идет речь в ответе ГПУ на обращение вице-спикера к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ по поводу этого инцидента.

В частности, в ответе, который предоставило ведомство, отмечается, что «военнослужащие Управления государственной охраны Украины действовали в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и своими служебными обязанностями».

Кроме того, ГПУ сообщила, что, по результатам проверки указанных лиц Главным управлением военных прокуратур вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

В пресс-службе Н.ТОМЕНКО напомнили, что 27 ноября во время посещения премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ палаточного городка предпринимателей, установленного на Майдане Незалежности в Киеве, сотрудники Управления государственной охраны с применением силы помешали журналисту «5 канала» Азаду САФАРОВУ и оператору Елене СОРОКИНОЙ пройти в палатку, где премьер общался с представителями предпринимателей. Охранники проигнорировали просьбу А.САФАРОВА назваться и показать удостоверение, а когда глава правительства выходил из палатки, журналиста и оператор грубо оттолкнули, в результате чего был сломан объектив съемочной камеры.

В своем обращении заместитель председателя ВР попросил генерального прокурора предпринять все необходимые меры прокурорского реагирования и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное препятствование профессиональной деятельности журналиста в соответствии с частью первой статьи 171 Уголовного кодекса Украины.