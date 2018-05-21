Юрий Луценко: Я говорил регионалам: «Где я вам возьму мертвых проституток?»

Юрий Луценко хоть уже и не министр внутренних дел, однако опять в центре внимания – на днях ему выдвинули обвинение по возбужденному против него уголовному делу. Генпрокуратура говорит, что он превысил служебные полномочия, будучи в должности министра. Доказательством этого является «устное распоряжение Юрия Луценко в 2005 году, которого никто не слышал, которое свидетельствует, что он вошел в сговор со своим водителем с целью украсть из государственного бюджета 40 тысяч гривен». Сейчас экс-министр, как и довольно много других оппозиционных политиков, находится на подписке о невыезде.

Господин Луценко ответил на вопросы УНИАН.

МНЕ МСТЯТ ЗА СТРАХ, КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИЛИ ТЕ, КОМУ БЫЛО ЧЕГО БОЯТЬСЯ Юрий Витальевич, на днях на пресс-конференции вы сказали, что в вашем заключении заинтересовано высшее руководство государства. Кто именно? Я сказал то, что сказал. Думаю, каждый умный человек, тем более политически образованный, меня хорошо понимает.

Мне называли разные фамилии. В том числе и Колесникова, Могилева, Юры Енакиевского, Мельникова.

Ну, в Украине очень много бандитов. Но меня не волнует, кто из них, потому что я ни в чем не виноват, почему я должен угадывать “заказчика”?

Договариваться с ними я не собираюсь. Не договаривался на должности, а теперь – тем более.

Сейчас не имею желания называть конкретные фамилии. Могу сказать лишь одно – это высшее руководство донецкой ОПГ (организованная политическая группа), которая зачищает Украину от инакомыслящих. В этом вся логика.

Поймите, без команды сверху Генпрокуратура никогда бы на такое дело не назначила одиннадцать “важняков", никогда бы такого рода дело не закончилось за сорок дней. Никогда бы такое дело не ограничилось досудебным следствием без допроса главных подозреваемых и их свидетелей. В моем случае произошло именно так.

Мой коллега Геннадий Москаль говорит, что за 36 лет работы в органах такого дела не припоминает.

Думаю, что уже готовы приговоры судов... Просто лежат и ожидают меня. Потому что если такого масштаба заказ, то все именно так и будет.

Это месть надо мной лично за страх, который пережили те, кому было чего бояться. Но, к сожалению, нам не удалось довести их дела до конца. Мы думали, что Генпрокуратура будет работать с милицией в едином русле. А оказалось, что Генпрокуратура их прикрывала и разваливала все дела, инициированные милицией.

Причем там были все доказательства, а не такой маразм, который шьют мне сегодня.

То есть первое – это месть за свой страх.

Вторая вещь – запугивание моим делом других оппозиционных руководителей, которым дают четкий сигнал: Луценко после выборов не замолчал, потому мы вот так с ним поступаем. Мол, делайте выводы.

Хочу подчеркнуть, что чем более абсурдное обвинение, тем страшнее, потому что если за такое могут посадить, то что будет, если найдут в шкафу скелет? А скелет есть у каждого. У каждого министра можно найти работника, которому не так начислен стаж, пенсия, не так организовано прохождение по службе или еще что-то... Так если за это сажать руководителя, это катастрофа! Тогда все чиновники должны ходить по струнке, не по закону, а по указаниям паханов.

Третья цель – отработка методологии снятия с выборов Тимошенко, Луценко и других, потому что судимые лица с неснятой судимостью не имеют права баллотироваться ни в депутаты, ни в президенты.

Ваш давний «друг» Колесников давно говорил, что вас посадят...

Думаю, он будет рад, если меня посадят, но является ли организатором именно он, мне об этом неизвестно. Также рад будет Могилев, «цицерон наш», этот, как его – Чечетов. То есть тех, кто обрадуется, будет очень много.

Не хочу превозносить себя как какого-то особенного политика или министра, но я действительно воевал со всеми, у меня крайне мало союзников. Потому что так складывались обстоятельства, что практически из каждой политсилы были замешаны люди в какой-то незаконной сделке. А руководители этих политических сил обижались, что «их бьют». Обижался и Ющенко, когда брали его свата, кума, сотни работников его администрации. Обижалась Юля, когда попадались бютовцы. О “регионалах” вообще молчу, потому что они дико ненавидели меня, они бы меня съели со всеми моими внутренностями.

КОГДА ПЕРЕКРЫВАЮТ УЛИЦЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 МИНУТ, НАРУШАЮТ ЗАКОН Янукович объявил о втором этапе админреформы. Как бы вы оценили эту реформу?

В действительности это не реформа, это, в лучшем случае, оптимизация, в худшем – банальное сокращение. Конечно, количество госслужащих стоит сократить, где-то процентов на двадцать. Но это не является основой реформ, даже не их основным механизмом.

Админреформа – это отбрасывание государством лишних для него полномочий вообще и передача большинства властных функций от центральных органов власти книзу, чтобы в стране была демократия. Банальная истина – чем больше полномочий внизу, чем меньше их вверху, тем больше демократии в стране.

Вот в этом был смысл. А то, что предоставили больше полномочий определенным лицам, ничего не означает. Например, в Грузии регистрацию автомобилей проводят сельсоветы, горсоветы. А в Австрии выдачу номерных знаков осуществляют страховые компании. Если страховка заканчивается, ты не можешь выехать.

То есть это реформа – передача полномочий министерств сельсоветам, органам исполнительной власти. А то, что стало меньше министерств, – точно не реформа.

Но для Виктора Федоровича это и так большой прогресс, он столько новых слов, терминов узнал. Вот «реформу» разбил в два этапа.

Как вы относитесь к массовому блокированию дорог, когда по ним проезжает господин Янукович или кто-то из высшего руководства? Порой перекрывают еще за пару часов до проезда... Конечно, негативно!

Когда я был депутатом, благодаря мне приняли два закона, один из них – ограничить перекрытие улиц, оставить лишь три минуты до проезда и две – после.

Как-то сдуру я поехал с семьей отдыхать в Крым в верховнорадовский санаторий. Мой малой заболел. На третий день была температура сорок с лишним, решил повезти его в Ялту. Проехали триста метров, все перекрыто, потому что должен был ехать Леонид Данилович. Мы стояли час, два, три. За нами выстроились сотни машин.

Вы же знаете мой характер, я подошел к гаишнику и спрашиваю: «Когда он проедет?» Тот отвечает: «Зависит, когда похмелится». Мы простояли 4,5 часа, я, так сказать, отодвинул милиционера, выскочил из кустов эсбэушник... но когда узнал, кто я такой, сказал пропустить меня. Я настоял, чтобы поехали все, кто стоял в колонне.

Таким образом, Янукович, когда его доставляют на работу, нарушает закон, потому что если перекрывают дорогу больше чем на 15 минут – это нарушение закона.

Но все решается с присущим донецким шиком.

РЕГИОНАЛЫ ВСЕРЬЕЗ СЧИТАЛИ, ЧТО ЯНУКОВИЧУ В МЕЖИГОРЬЕ ПОДБРОСЯТ МЕРТВЫХ ПРОСТИТУТОК А зачем, по вашему мнению, это господину президенту?

Я бы тут не стал вешать на Януковича всех собак, потому что окружение любого руководителя эксплуатирует его фобии. Важно оставаться хоть немножко в одиночестве. Я, например, от своих ребят (охранников) убегал в воскресенье, ходил по Петровке сам или раз в неделю отправлялся со своими коллегами на пиво. Важно поехать на малую родину покопать картошку... Потому что постоянно под охраной – начинает плавиться мозг.

Януковича давно накручивают на тему его безопасности. Это началось еще после 2004 года. Как-то я с ним встречался, когда он стал премьером, он мне часами рассказывал, как планировалось труп бомжа подбросить под его колеса, под колеса его сына, как нападали люди в масках на его помещение, а их отбивала охрана. Я ему сказал: «У вас слишком много отставных генералов в штабе». Они себе ищут работу и оправдание своего присутствия, а еще лучше – закупок спецтехники: рамок, скелеров и всякой разной фигни. Так как на этом можно украсть. Их привозят по блату, причем из Москвы, и сколько это стоит, знают лишь генералы...

Выдумали даже такое, что вроде бы убитых проституток хотели перебросить через забор в Межгорье, где живет Янукович. На неофициальных встречах “регионалы” спрашивали меня, действительно ли я дошел до такой подлости. Я сказал: «Вы что, с ума съехали? Где я вам возьму мертвых проституток?!»

Да, они этим серьезно накручивают Януковича. И они типа «раскрывают заговоры». За этот год «раскрыли» больше чем при всех президентах, причем один страшнее другого.

Это было одно обстоятельство. Второе – Янукович в силу политической принадлежности к постсоветской политшколе, конечно, чувствует, что чем больше охраны, тем более помпезность, а следовательно, больше авторитета.

Вот скажите мне, зачем, например, было Кучме, чтобы вдоль его пути в Форос выставляли по меньшей мере две тысячи солдат внутренних войск в красных беретах?! Что этот красноголовый может сделать на триста метров леса, если у него оружия нет?!

Потому что так раньше учили, если власть страшная, мощная, даже абсурдно мощная, то она классная, правильная. А если начинает на метро ездить, то плохая, не уважают.

Со мной был эпизод. Когда начался кризис, я стал летать рейсовыми самолетами. Прилетел в Одессу, подходит ко мне классическая одесситка и спрашивает: «А что, в стране все уже так плохо, что министры летают с народом?»

Вопрос к вам как к лидеру акции «Украина без Кучмы», десятилетие которой отмечают: будет ли акция «Украина без Януковича»? Мой ответ будет, возможно, несколько банальным. Никто не верит в повторение Майдана-2004. Но мы должны для себя осознать, что Майдан - это форма украинской демократии. Масштаб и эмоции, конечно, пока не те, но начало, когда вышли предприниматели, – один к одному. То есть люди доведены до отчаяния несправедливыми действиями власти, и выходят на улицу. Это то же самое. И масштаб не играет роли.

Да, можно часами говорить, как власть использовала налоговый Майдан, какие противостояния между Левочкиным и донецкой группой, но речь идет не об этом, потому что людям это безразлично, им понятно одно, что власть их боится, потому что она покупает ВР с тушками, прокуратуру с судами, большинство СМИ.

Здесь может сработать лишь Майдан. И только. Люди это понимают. Это начало 2000 года, со многими лидерами, потому акции сейчас локальны. Следующим будет – «Повстань, Україно!», масштаб которой будет шире, то есть Майдан-2.

Нужно отдать должное Януковичу, он действительно возглавляет команду «профессионалов». Кучма до «Украины без Кучмы» шел десять лет, а Янукович – всего семь месяцев.

Так акция «Украина без Януковича» уже началась?

Я бы еще так не говорил. При всем неприятии сегодняшней власти не могу сказать, что Янукович является ее персонификацией, она более многообразна.

Поймите, это же пришел другого типа президент, чем были до сих пор в Украине. Он так понимает правление в стране: есть бригада, есть рыбное место, где стекаются все финансовые потоки, которые нужно контролировать жестко. А есть соседние бригады: Днепропетровская, Московская, с которыми нужно вести переговоры, где есть задание – лоха грех не кинуть.

Однако в этой бригаде Янукович не является единоличным хозяином. Да, он - хозяин, но он должен подстраиваться под систему.

Кучма ушел, и «кучмизм» рухнул, а если не станет Януковича, то ничего не изменится, потому что это система ОПГ, где быстро придет следующий «лидер». А Украина сейчас живет в системе «смотрящих». Если Кучма мог позволить себе одного журналиста, то при сегодняшней власти журналистов никто не будет считать, применяется бандитский аппарат. Януковичем руководит система: если ему кто-то сказал, что его назвали шестеркой, то он не может его помиловать, а Кучма мог.

ЕСЛИ БУДЕТ ЛИДЕР, БУДЕТ И МАЙДАН Общество же это видит, чувствует, почему же, по вашему мнению, так вяло реагирует? Еще не чувствует. Оно только чувствует, что его обманули. Именно с такого человеческого ощущения начиналась акция против Кучмы. Сначала немногие верили в перемены из-за отсутствия единого лидера.

Если будет больше протестующих, чем предприниматели и студенты, считайте, что началось общенациональное движение. Если при этом будет единственный, приемлемый для всех лидер с понятной программой, Майдан-2 будет просто на носу.

Именно поэтому у “регионалов” есть контрплан – вывести на арену непроходного кандидата. Будет Янукович и Тягнибок или Яценюк. Потому что как провести следующие выборы в условиях, когда люди обмануты, экономика, социальные стандарты не растут.

Да, сейчас это кажется фантастическим, но увидите, как это будет. У них вопрос лишь в том, как сделать, чтобы Тягнибок набрал больше, чем Тимошенко, потому что как ее не мочили на местных выборах, она взяла второе место.

На мне не первый раз тренируются, как сбить оппозицию. В этот раз обвинения такие же дебильные, как и в прошлый раз, когда у меня дома искали офисную мебель, но в этот раз более беспринципно действуют.

Тогда еще нашли паспорт гражданина Израиля?

Нет. То какой-то дурак опубликовал с двумя ошибками: одна – на иврите, вторая – в английском. Я тогда обратился к послу Израиля, чтобы мне выдали справку, что я не граждан Израиля. Видимо, у меня единственного есть такая справка.

Вы говорили о едином лидере оппозиции. Взойдет ли еще Тимошенко на политический Олимп?

Я бы не сказал, что Юлия Тимошенко сходила с политического Олимпа. Другой вопрос, что ее потеснили фактически из первого кресла. Сейчас вопрос, сможет ли она вернуться в статусе единого общенационального лидера оппозиции. На сегодня она такого статуса не имеет. Это нужно признать. Но среди оппозиционеров у нее самая большая поддержка, она это продемонстрировала, невзирая на бешеный пресс на местных выборах. Выборы проиграла не она, проиграли ее штабы и многие из ее депутатов.

Считаю, она имеет огромный шанс на повторное восхождение на Олимп и на завоевание главного кресла, если серьезно обновит то, что сегодня называется БЮТ, свою программу. Я бы назвал эту кампанию «Все сначала», только по-честному.

Убежден, что сегодня большинство людей хотят начинать опять строить Украину на демократических принципах.

Скажу несколько грубую вещь. Когда я еще не был на подписке о невыезде, объехал всю Украину, заметил, что Восток более революционен, чем Центр, Центр более революционен, чем Запад. То есть у кого было больше надежд на Ющенко, получили большее разочарование, и наоборот – кого еще недавно кинул Янукович, больше всего оскорблены. А центр обиделся на обоих.

Разговаривала Оксана Климончук