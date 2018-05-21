Россия ждет своих соотечественников и готова за полгода предоставить им гражданство

Для всех бывших граждан СССР и членов их семей, в каком бы постсоветском государстве они ни проживали, Россия открыта, сообщил в интервью РИА «Новости» второй секретарь Посольства РФ в Украине Ян Ерошкин. При этом, по его словам, потенциальные переселенцы не всегда знают о возможностях, предоставляемых соответствующей госпрограммой.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года №637. Как сообщается на сайте Федеральной миграционной службы РФ, основными целями программы являются "стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию". Планируется, что за время действия программы в Россию из разных стран переедут около 50 тысяч человек. Дипломат ответил на вопросы журналиста.

Ян Михайлович, расскажите подробнее о программе помощи переселенцам.

Госпрограмма действует с 2006 года, пока, на сегодняшний день она рассчитана до 2012 года включительно. Но, как мы ожидаем, ее действие может быть продлено. В некоторых странах подобные программы действуют без временных ограничений. Ведь программа призвана, помимо прочего, способствовать решению важных проблем, с которыми столкнулась российская экономика – это, например, демографическая проблема, во многих регионах наблюдается недостаток специалистов в определенных сферах деятельности. При этом многие наши соотечественники в своих странах проживания сталкиваются с проблемой безработицы, испытывают трудности в адаптации к новой для себя социокультурной среде. Программа дает им возможность решить эти проблемы, переехав на постоянное место жительства в Россию.

Так, участие в госпрограмме дает право соотечественнику и членам его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в приоритетном порядке получать разрешение на временное проживание, вида на жительство и на приобретение гражданства Российской Федерации. По прибытии в Россию переселенцам компенсируются затраты по оплате проезда и провозу багажа, а в территориях вселения категории «А» и «Б» выплачивают «подъемные». На месте им предложат компенсационный пакет, включающий в себя услуги учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения, службы занятости. В дальнейшем соотечественники, еще до получения российского гражданства, пользуются теми же правами, что и граждане РФ.

Кого признают «соотечественниками»?

В соответствии с государственной программой, соотечественниками признаются все граждане бывшего Советского Союза, проживающие на территории нынешнего СНГ, а также их дети, родители. Если участник программы собрался ехать в Россию, он может взять с собой родителей, которые с ним проживают, и детей.

Сколько граждан Украины с 2006 года воспользовались возможностями программы?

Из Украины за это время переехали уже более трех тысяч человек. В основном едут в Калининградскую, Калужскую, Липецкую, Тверскую, Курскую области. Так же люди едут и в Иркутскую область, и в Приморский край. И на Камчатку мы отправляли людей – всю географию мы охватываем. Но, по количеству, конечно, больше едут в центральные регионы РФ. Всего же сейчас в программе принимают участие 27 регионов России, все они имеют свои региональные программы содействия переселенцам – так что есть из чего выбирать. В каждой региональной программе есть свои особенности – где-то есть ипотека под какой-то минимальный процент, где-то реализуются, например, программы помощи молодой семье, и переселенцы могут быть включены в такие программы на равных правах с гражданами России.

А когда они сами получают российское гражданство? Как долго может длиться этот процесс?

Вначале они оформляют разрешение на временное проживание, через два месяца получают его, и сразу оформляют документы на гражданство. Этот вопрос решается в срок от четырех до шести месяцев. Практически – быстрее еще ничего не придумали.

А кто же сейчас едет в Россию из Украины?

Это люди самых разных профессий, от простого рабочего до кандидата наук. По нашим данным, по первому полугодию текущего года, 62% участников программы – в возрасте до 40 лет, 72% имеют высшее, неполное высшее и среднее специальное образование. Отмечу, что для участия в программе национальность не имеет значения, Россия признает соотечественниками всех, независимо от национальности.

Когда люди приходят в консульство, чем же они объясняют свое желание переселиться в Россию?

В первую очередь, они хотят получить российское гражданство и найти работу в России. Это, в основном, молодежь. Люди постарше едут, чтобы воссоединиться с родственниками, вернуться на Родину. Нередки случаи, когда россияне, приехавшие когда-то в Украину, получившие здесь гражданство, хотят вернуться домой.

В прежние годы и языковая проблема серьезно влияла, детей в школу здесь многие не хотели отдавать, потому что их учили бы только на украинском языке – далеко не везде есть русские школы. Да и сейчас такие моменты тоже есть. Но все же главное – экономика. В первом полугодии 2010 года 7% поехали в Россию с целью создания семьи, 16% - для воссоединения с родными, остальные объяснили свой шаг экономическими мотивами. Это люди с инженерно-техническими и рабочими специальностями, которые не нашли себе применение в Украине.

Вы следите за тем, как идут дела у переселенцев на новом месте жительства?

Да, у нас есть обратная связь. Не со всеми, конечно, но со многими мы связь поддерживаем. Вот один переселенец уже год как живет в Красноярском крае, но до сих пор звонит нам, а недавно приезжал и привез в Украину целую делегацию красноярцев, организовал встречу – решил наладить связи между российскими и украинскими регионами. В общем, у всех по-разному, но возвратов практически нет. Потому что мы стараемся, чтобы у людей на новом месте не было проблем, для этого здесь и работаем. Еще перед отъездом мы стараемся рассказывать им все досконально, раскрыть все плюсы и минусы программы, чтобы не было потом никаких «сюрпризов» и неожиданностей.

Кстати, большую работу в этом плане проводят и сами российские регионы, заинтересованные в привлечении переселенцев. Они приезжают, проводят презентации, подробно рассказывают о том, где у них какие условия, какие работают предприятия, какие нужны специалисты, каков уровень зарплат и так далее.

Разумеется, когда люди приезжают в тот или иной российский регион, там их уже ждут, региональные программы работают. В общем, если проблемы и возникают, то носят рабочий характер и решаются. Конечно, в целом госпрограмму еще надо совершенствовать и хорошо бы расширить – включить в нее новые регионы России, куда есть желающие переехать из Украины – это, например, Белгородская и Ростовская области. Люди хотят стать гражданами России, но не уезжать слишком далеко, чтобы не рвать сложившиеся связи. Или такой вопрос: поскольку госпрограмма не предусматривает предоставления переселенцам жилья, надо бы разрешить владельцам недвижимости в России, а такие есть, переезд в тот регион, где эта недвижимость находится. И позволить в рамках госпрограммы переезжать на постоянное место жительства к родственникам, у нас много таких обращений.

Надеюсь, при доработке программы эти вопросы будут учтены. Кстати, в настоящее время участниками программы смогут стать те граждане Украины, которые сейчас постоянно или временно на законных основаниях проживают на территории России в регионах, принимающих участие в Госпрограмме.

Возникают ли какие-либо проблемы при реализации госпрограммы помощи переселенцам здесь, в Украине?

Проблем с властями нет. Есть определенные трудности в информировании граждан, поскольку украинские СМИ мало внимания уделяют этой проблеме, да и российские медиа не слишком часто и не очень подробно освещают тему возвращения соотечественников в Россию. Между тем российские телеканалы очень популярны в Украине и могли бы многое сделать для популяризации госпрограммы.

Можно сказать, что пока основная тяжесть работы по донесению информации о содержании госпрограммы ложится на плечи сотрудников Посольства России в Украине и Росссотрудничества, а также генеральных консульств России в Украины в Харькове, Симферополе, Одессе и Львове. Они занимаются реализацией Госпрограммы, проводят презентации в регионах, помогают переселенцам и консультируют тех граждан Украины, которые проявляют к этому интерес. Однако, повторю, в этом плане СМИ могли бы сделать многое.

Если кто-то из граждан Украины захочет узнать о госпрограмме больше, куда следует обратиться?

Можно позвонить по телефонам в Киеве: (044) 286-70-43; (044) 286-73-57. Мы все расскажем.

Андрей Лубенский, РИА «Новости»