Могилев научит Беркут «адекватному общению с людьми»

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ на днях подписал приказ о проведении для сотрудников патрульно-постовой службы и спецподразделения «Беркут» тренингов по адекватному общению с людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы внедряем курс лекций для наших сержантов, чтобы они понимали правила поведения и алгоритм общения с человеком на улице… В том числе и «Беркут» будет проходить обучение по адекватному общению с людьми», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По его словам, в рамках тренингов сотрудники милиции прослушают курс лекций по моделированию различных ситуаций при общении с людьми и выходе из этих ситуаций.