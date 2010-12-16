Могилев научит Беркут «адекватному общению с людьми»
12:21, 16 декабря 2010Политика
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И патрульных - тоже
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ на днях подписал приказ о проведении для сотрудников патрульно-постовой службы и спецподразделения «Беркут» тренингов по адекватному общению с людьми.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Мы внедряем курс лекций для наших сержантов, чтобы они понимали правила поведения и алгоритм общения с человеком на улице… В том числе и «Беркут» будет проходить обучение по адекватному общению с людьми», - сказал А.МОГИЛЕВ.
По его словам, в рамках тренингов сотрудники милиции прослушают курс лекций по моделированию различных ситуаций при общении с людьми и выходе из этих ситуаций.
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