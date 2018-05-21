Президент взялся за чистку самых близких ему органов
После объявленного сокращения на треть министров и наполовину – аппарата правительства, руки у команды Януковича дошли до Администрации и СНБО...
После объявленного сокращения на треть численности министров и наполовину – аппарата правительства, руки у команды Януковича дошли до чистки обеспечивающих работу главы государства органов власти. Глава президентской администрации Сергей Лёвочкин дал понять, что «принцип двух замов» будет реализован на Банковой и в СНБО. И здесь начинается самое интересное.
|Янукович, Лукаш
Выполнить предписания административной реформы в АП будет несложно: многие нынешние заместители Лёвочкина возглавляют управления, поэтому можно предположить их формальное понижение с сохранением функциональных обязанностей. Станислав Скубашевский переехал с Виктором Януковичем из Донецка во время первого премьерства нынешнего главы государства, и выглядит неприкасаемым. Лояльны и исполнительны Олег Рафальский и Юрий Ладный. Андрей Портнов как опытный юрист знает, что уже оказанная услуга ничего не стоит, потому и располагает рядом интересных президенту инициатив в сфере правосудия. Менее влиятельные топ-менеджеры Банковой подлежат сокращению. Андрей Гончарук, работавший еще при Ющенко, вероятно, будет переведен в МИД. Геннадий Васильев, еще один не замеченный официальным сайтом президент замглавы его администрации, отметившийся контрольной закупкой наркотических средств перед совещанием с участием Януковича, может вернуться в Верховную Раду – у него сохранился депутатский мандат.
|Герман, Янукович
По всей видимости, символом решительности президентской команды начинать реформы с себя суждено стать СНБО. Кстати, его отец-основатель Владимир Горбулин, сумевший добиться оформления конституционного статуса Совбеза в 1996-м, недавно уволен с должности директора Института проблем национальной безопасности (сам исследовательский центр был ликвидирован и частично вошел в состав Национального института стратегических исследований). Секретарь СНБО Раиса Богатырева, занявшая этот пост почти три года назад, на своем рабочем месте так и не сумела эффективно противостоять Юлии Тимошенко. Раиса Васильевна за три года ничем выдающимся себя не зарекомендовала. После избрания Виктора Януковича главой государства СНБО стало местом ссылки не слишком удобных соратников. Теперь эту синекуру предстоит ликвидировать, и Сергей Лёвочкин постарается сделать это четко и быстро.
|Степан Гавриш
«Обычным» заместителям можно паковать вещи. Сергея Парашина, вероятно, отправят на пенсию, Павел Игнатенко вернется в бизнес, откуда пришел еще в 2002 году вместе с первым призывом соратников Ющенко в законодательную власть. Бывший до назначения заместителем секретаря СНБО главой Госкомзема Игорь Яцук даже по охраняемой территории Совбеза передвигался с персональными бодигардами, и по этой причине вряд ли задержится на государственной службе. Дмитрий Выдрин вернется к ремеслу политолога, оригинально комментирующего события на политическом Олимпе.
|Нестор Шуфрич
Эффективность переформатирования президентской администрации и СНБО станет лакмусовой бумажкой серьезности намерений команды Януковича изменить структуру власти, которой предстоит проскочить между необходимостью повышения эффективности госуправления и негативной реакцией групп влияния в Партии регионов. И хотя «перед пацанами неудобно», зачистку по-домашнему проводить придется.
Евгений Магда