Президент взялся за чистку самых близких ему органов

После объявленного сокращения на треть численности министров и наполовину – аппарата правительства, руки у команды Януковича дошли до чистки обеспечивающих работу главы государства органов власти. Глава президентской администрации Сергей Лёвочкин дал понять, что «принцип двух замов» будет реализован на Банковой и в СНБО. И здесь начинается самое интересное.

К примеру, из двух нынешних первых заместителей Сергея Владимировича – Ирины Акимовой и Елены Лукаш – на официальном президентском сайте можно найти только госпожу Акимову. Информация о Лукаш, параллельно представляющей главу государства в Конституционном Суде, отсутствует, но в базе нормативных актов есть мартовский президентский указ об ее назначении. Скорее всего, Елена Леонидовна после административной реформы и останется куратором конституционных судей, будучи формально пониженной в статусе. Зато позиции Ирины Михайловны кажутся практически незыблемыми – она не только протеже Рината Ахметова, но и экономический гуру Администрации Президента, связующее звено с экспертами, разрабатывающими любимые с недавних пор Януковичем реформы.

Выполнить предписания административной реформы в АП будет несложно: многие нынешние заместители Лёвочкина возглавляют управления, поэтому можно предположить их формальное понижение с сохранением функциональных обязанностей. Станислав Скубашевский переехал с Виктором Януковичем из Донецка во время первого премьерства нынешнего главы государства, и выглядит неприкасаемым. Лояльны и исполнительны Олег Рафальский и Юрий Ладный. Андрей Портнов как опытный юрист знает, что уже оказанная услуга ничего не стоит, потому и располагает рядом интересных президенту инициатив в сфере правосудия. Менее влиятельные топ-менеджеры Банковой подлежат сокращению. Андрей Гончарук, работавший еще при Ющенко, вероятно, будет переведен в МИД. Геннадий Васильев, еще один не замеченный официальным сайтом президент замглавы его администрации, отметившийся контрольной закупкой наркотических средств перед совещанием с участием Януковича, может вернуться в Верховную Раду – у него сохранился депутатский мандат.

Интересной представляется судьба Анны Герман, отвечающей за коммуникацию президентской команды с окружающим миром. Чтобы уволить Анну Николаевну после 6,5 лет непорочной службы «Железному Хозяину», бюрократического таланта недостаточно, необходимо провести практически спецоперацию. Хватит ли у Лёвочкина смелости для этого? Анну Герман уже пытались сосватать на пост гуманитарного вице-премьера, но после оптимизации правительства такой вариант маловероятен. Не исключено, что выходом станет формальное расширение полномочий госпожи Герман.

По всей видимости, символом решительности президентской команды начинать реформы с себя суждено стать СНБО. Кстати, его отец-основатель Владимир Горбулин, сумевший добиться оформления конституционного статуса Совбеза в 1996-м, недавно уволен с должности директора Института проблем национальной безопасности (сам исследовательский центр был ликвидирован и частично вошел в состав Национального института стратегических исследований). Секретарь СНБО Раиса Богатырева, занявшая этот пост почти три года назад, на своем рабочем месте так и не сумела эффективно противостоять Юлии Тимошенко. Раиса Васильевна за три года ничем выдающимся себя не зарекомендовала. После избрания Виктора Януковича главой государства СНБО стало местом ссылки не слишком удобных соратников. Теперь эту синекуру предстоит ликвидировать, и Сергей Лёвочкин постарается сделать это четко и быстро.

Самой Раисе Васильевне по причине конституционного статуса СНБО и ее пребывания в политической орбите Рината Ахметова опасаться нечего. Разве что подчинение главе АП ударит по самолюбию. Вряд ли увольнение угрожает Александру Медведько, который только недавно пересел в кресло первого заместителя секретаря СНБО с поста Генерального прокурора. Интересно, уцелеет ли Степан Гавриш, сумевший последовательно проявить истовую лояльность последовательно трем президентам – Кучме, Ющенко и Януковичу. Леонид Данилович на пленках Мельниченко своеобразно оценил риторические таланты Степана Богдановича, но тот видит себя «непотопляемым авианосцем национальной безопасности».

«Обычным» заместителям можно паковать вещи. Сергея Парашина, вероятно, отправят на пенсию, Павел Игнатенко вернется в бизнес, откуда пришел еще в 2002 году вместе с первым призывом соратников Ющенко в законодательную власть. Бывший до назначения заместителем секретаря СНБО главой Госкомзема Игорь Яцук даже по охраняемой территории Совбеза передвигался с персональными бодигардами, и по этой причине вряд ли задержится на государственной службе. Дмитрий Выдрин вернется к ремеслу политолога, оригинально комментирующего события на политическом Олимпе.

Интересна судьба двух заместителей Богатыревой – Владимира Сивковича и Нестора Шуфрича. Оба входят в так называемую «группу Клюева», а Нестор Иванович еще и проверенный многочисленными политическими схватками боец. Владимира Леонидовича могут попытаться интегрировать «по профилю» в СБУ или структуру, занимающуюся военно-техническим сотрудничеством. А вот Шуфрича вполне может ожидать назначение по принципу «с глаз долой» - например, губернатором Закарпатья, чтобы министр МЧС Виктор Балога не расслаблялся.

Эффективность переформатирования президентской администрации и СНБО станет лакмусовой бумажкой серьезности намерений команды Януковича изменить структуру власти, которой предстоит проскочить между необходимостью повышения эффективности госуправления и негативной реакцией групп влияния в Партии регионов. И хотя «перед пацанами неудобно», зачистку по-домашнему проводить придется.

Евгений Магда