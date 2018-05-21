Кто ж ее посадит? Но она больше не памятник (документы)

В 2001-м Тимошенко провела в камере Лукьяновского СИЗО 42 дня. 15 декабря 2010-го она повторно приблизилась к роковой черте...

В среду Генеральная прокуратура заявила о возбуждении против ЮВТ уголовного дела. После допроса, в ГПУ заявили: Тимошенко «на подписке» о невыезде. У самой ЮВТ, правда, опровергли: на «беседу» она прибыла без адвоката, автографы нигде не ставила, следовательно, разговор о мерах пресечения неуместен.

Вот, де, придет в следующий раз с адвокатом – тогда… Согласно действующему законодательству, мера пресечения может избираться к подозреваемому, но официальное обвинения должно быть предъявлено непременно в течение десяти суток. Что – можно не сомневаться – и случится в ближайшее время.

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По словам главы пресс-службы ГПУ Юрия Бойченко, экс-премьер проходит по делу «о деньгах Киотского протокола» в качестве подозреваемой. Конкретно - ч. 3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Значит ли это, что Тимошенко сядет? Как в доме повешенного не говорят о веревке, так и в ее окружении ответа на сей вопрос стараются не давать. При том, что еще пару месяцев тому бравировали: «Кто ж ее посадит? Она ж памятник!»

Больше не бравируют. Ибо сейчас вероятность посадки лидера оппозиции высока, как никогда. В СИЗО уже томится целый сонм ее соратников:

- Игорь Диденко (готовится к замене своей 191-ой статьи также на 365-ую);

- Анатолий Макаренко (также переквалификация на 191-ю с 367-ой – служебная халатность);

- Валерий Иващенко (ч. 2 ст. 364);

- Тарас Шепитько (злоупотребление служебным положением);

- Татьяна Грицун (экс-замглавы Госказначейства под арестом с июля. Обвиняется в злоупотреблении властью, причинившем вред участникам приватизации Одесского припортового завода);

Плюс:

- задержанный в Чехии Богдан Данилишин (просит политического убежища);

- Татьяна Слюз (с июля – в межгосударственном розыске);

- Мария Кушнир (проходит процедуру экстрадиции из России, с сентября – в волгоградском СИЗО).

Сюда же: регулярные допросы Турчинова (свидетель по «газовому» делу) и Луценко (по ст. 191 ч.3 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ну, и «вишенка на торт» - во вторник ГПУ задержала экс-министра окружающей среды Георгия Филипчука, непосредственно причастного к «делу Киотского протокола», по которому «трясут» саму Тимошенко.

Важная деталь: если Диденко-Макаренко и Ко «прессовала» СБУ, то за Тимошенко взялась уже ГПУ. Логично предположить: «дело Тимошенко» - тест «на профпригодность» нового руководителя ведомства Виктора Пшонки.

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Злоключения Тимошенко с «японскими деньгами» начались не со сделки по продаже украинских квот на выброс парниковых газов Токио. Широко разрекламированный самой Тимошенко контракт – 300 миллионов «живых» евро-денег для модернизации отечественных предприятий. «Осваивать» их планировалось посредством конкурса, участвовать в котором могли как государственные, так и коммунальные предприятия. Курировало его Национальное агентство экологических инвестиций. До сего дня конкурс не завершен.

Так, вот, неприятности ЮВТ начались на заседании Совета регионов, проводившегося под председательством Президента Януковича во Львове. Тогда-то, всуе задавшись вопросом о судьбе денег, полученных Украиной от Японии, Янукович получил пространный ответ: они, де, разграблены. «Мы не можем начать переговоры по второму траншу на сумму 140 млн. евро», - заявил тогда экс-глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Сергей Ермилов.

Гарант возмутился. Органы - получили задачу: разобраться и покарать. Возбудили дело – информация вышла в публичную плоскость. Выйдя – не прошла мимо японцев.

Ситуация прояснилась достаточно быстро. Буквально через пару дней деньги нашлись на счетах Министерства охраны окружающей природной среды (привет в СИЗО Филипчуку!). «Эти средства находятся на счете Министерства охраны окружающей естественной среды де-факто и де-юре. То есть, казначейство выдало справку, что средства в объеме свыше 3 млрд. грн. находятся на счете министерства. Я видел эту справку», - сказал тогда журналистам замминистра Анатолий Гриценко.

Lb.ua эти справки тоже видел. СправкИ, поскольку их несколько – деньги поступали несколькими траншами. Операторы – НБУ и государственный «Эксимбанк». Датированы бумаги апрелем-маем. Вот – несколько экземпляров.

Однако, Токио слова замминистра, разумеется, не успокоили. Японская сторона официально обратилась к украинской, с просьбой предоставить полноценный отчет о расходовании средств. Предоставить, посредством аудита международной компании. Так в этой истории появился именитый аудитор «BDO». Именно на его выводах, адвокаты Тимошенко сегодня намерены выстраивать главную линию защиты. Конкретно – на отчете, датированном 20-м мая 2010.

Материалы этого отчета попали в распоряжение Lb.ua. Полное название «Отчет о фактических результатах относительно наличия суммы, эквивалентной сумме Договора продажи Единиц Установленного Количества полученной за первые договорные ЕУК и возможности их беспрепятственного использования Национальным агентством экологических инвестиций Украины в полном объеме на Деятельность по Озеленению в соответствии с Процедурой Озеленения и законодательства Украины». Дата – 20-е мая. Тогда же – в конце мая – глава Нацагентства Сергей Орленко подтвердил: деньги на счетах таки есть. Однако, ГПУ уже расследовала дело об их растрате.

Что этому противопоставляют органы? Аргументы о том, что деньги, находившиеся на казначейском счете, использовали не по назначению. Конкретно – на выплату зарплат и пенсий в кризисный, да еще и в предвыборный период. Отследить движение средств в Казначействе хоть и непросто, но можно. Это, собственно, уже сделала КРУ, составившая даже соответствующий акт. Который выглядит, надо сказать, весьма странно. По крайней мере, для любого мало-мальски грамотного финансиста, знакомого с механизмом функционирования Казначейства (так называемая «французская система»). Для обычных граждан достаточно отметить: в настоящее время на счетах Казначейства находится сумма, которая была б невозможной, если б «киотские деньги» ушли бы «налево».

Впрочем, это – тонкости. Разбираться в которых предстоит следствию. Нас интересует прецедент.

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Итак, статья Тимошенко «тянет» на 7-10 лет лишения свободы с лишением права (внимание!) «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет».

Логичный вопрос: включены ли в «запретный» перечень выборные должности? Народный депутат, к примеру. Закон точного ответа не дает. Сам приговор, с ним – ограничительные меры, вступают в силу исключительно по решению суда. Решению, которое еще можно обжаловать в апелляции и высшем специализированном суде. Все это – сроки. Причем немаленькие. На период до окончательного вердикта – если человек с таким обвинением находится под следствием – аспекты его «трудоустройства» определяет суд. То есть, баллотироваться в нардепы Тимошенко-обвиняемой разрешить могут (само по себе баллотирование не есть работой в должности), а вот мандат получить (с ним – неприкосновенность) – не факт. Опять таки: как скажет суд.

Разумеется, столь своеобразный способ нейтрализации ЮВТ как политического конкурента – не главная цель, преследуемая ныне «регионалами». Скорее – «приятный бонус». Какая – главная? Сложно судить, ибо в случае, если ЮВТ таки посадят, негативов бело-голубые получат больше, чем позитивов.

Во-первых, всплеск электоральной популярности Тимошенко. В народе любят обиженных. В массе своей, рядовые граждане не станут вникать в нюансы операций Госказначейства и проверок КРУ. В их понимании все просто: Янукович сажает Тимошенко, потому что он ее не любит. Как вариант (для оголтелых фанатов ЮВТ) – боится. Хотя самого Януковича в 2005-м не то, что не сажали, даже статуса обвиняемого не присваивали, так – пару раз приглашали на допросы. А, с учетом того, что Виктор Федорович предпочитал проводить время в Москве и Карловых Варах, на допросах отдувались Ефремов, Богатырева, покойный Кушнарев и т.д. Посему, даже если Тимошенко действительно виновна, лавры «восстановителя справедливости» новая власть не получит. Зато лавры «добивателя падших» - гарантировано. Кто от этого выиграет? Не столько даже ЮВТ (обезглавленная «Батькивщина», сама по себе, на многое не способна) , сколько – новая оппозиция, которая ситуацией сумеет воспользоваться. Будет ли это «карманная» оппозиция Банковой? Не исключено. И тогда уж, безусловно, в «дамки» выйдет АП. До которой все никак не дойдет: ни одна власть не может быть успешной без наличия эффективных оппонентов. Является ли Юлия Владимировна сегодня эффективной? Большой вопрос. Но, выбирать не приходится. Пока, по крайней мере – «какой ни есть, а все ж родня».

Во-вторых, судьба Тимошенко наверняка заинтересует международную общественность. Сама она – будучи на подписке – в Брюсселе никому пожаловаться не сможет. За нее это сделает Немыря. Который репутацию себе – излишним лоббизмом ЮВТ – хоть и подмочил, все ж остается уважаемым человеком, которому руку подают и в Европарламенте, и в Совете Европы.

В-третьих, нынешнее дело Тимошенко (насколько можно судить из имеющихся материалов) шито белыми нитками настолько же, насколько в 2005-м – дело Колесникова. Зачем сажали Колесникова? Чтоб «достать» Ахметова. Зачем «прессуют» ЮВТ? Вопрос. Ведь, если Банковой действительно так хочется ее посадить, неужели нельзя отыскать аргументы более весомые, чем «деньги Киотского протокола»? Наверняка – можно. Ну, и? Опять: вопрос.

Четвертое и главное. Вплотную взявшись за Тимошенко, власть, тем самым, открывает «ящик Пандоры». Ибо за год (без малого) хозяйствования новой власти, в ее рядах уже обнаруживается немало претендентов на посадку. Посадку, с вполне внятным обоснованием.