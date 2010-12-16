Бютовцы держат осаду ВР
11:26, 16 декабря 2010Политика
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Депутаты в ожидании
Пленарное заседание Верховной Рады Украины, по состоянию на 11.10, не началось.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» продолжают блокировать трибуну и президиум, а также правительственную ложу.
Сейчас в сессионном зале находится не более 40 “бютовцев”.
Представители фракции заявляли, что требуют прекратить политическое преследование лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО и ее заместителя Александра ТУРЧИНОВА.
Депутаты из других фракций не покидают сессионный зал, ожидая возобновления работы ВР.
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