Бютовцы держат осаду ВР

Пленарное заседание Верховной Рады Украины, по состоянию на 11.10, не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» продолжают блокировать трибуну и президиум, а также правительственную ложу.

Сейчас в сессионном зале находится не более 40 “бютовцев”.

Представители фракции заявляли, что требуют прекратить политическое преследование лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО и ее заместителя Александра ТУРЧИНОВА.

Депутаты из других фракций не покидают сессионный зал, ожидая возобновления работы ВР.