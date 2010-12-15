Коломойский считает, что в деле Тимошенко не надо искать политику

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ считает, что в деле экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не надо искать политику.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня журналистам.

В частности, комментируя попытки уголовного преследования бывших представителей власти, в частности Ю.ТИМОШЕНКО, И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал, что «я не работаю в Генпрокуратуре, в милиции. Если задерживают – значит, есть за что».

Что касается Ю.ТИМОШЕНКО, то бизнесмен отметил, что «она политическая фигура и если вызывают на допрос, то надо давать пояснения, она должна отчитаться, тем более я слышал про какой-то аудит, какие-то цифры».

«Ну, наверное, здесь присутствует какое-то политическое давление на нее, но я не думаю, что ее кто посадит, или тронет, или задержит», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

«А вот те люди, которые работали, скажем так, на местах, министры, чиновники… если они чем-то занимались, наверное… Не всех же сажают… В любом давлении можно найти политику. Но я считаю, что сначала нужно разобраться с хозяйственной частью, потому что не всех же трогают. Я не слышал, чтобы из моих знакомых, кто работал при ТИМОШЕНКО, чтобы кого-то вызывали. Потому что они работали честно и карманы себе не набивали. А многие набивали себе карманы, вот за это их сегодня и таскают. Не надо искать политику там, где есть обычная экономика», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.