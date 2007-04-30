Сегодняшнее решение парламента - своего рода обращение к Юлии Тимошенко

Лидер оппозиционного блока БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО может поддержать принятое в понедельник постановление Верховной Рады об одновременных досрочных выборах Президента и парламента Украины, считает директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ. Такое мнение он высказал корреспонденту РИА «Новости».

Эксперт считает, что "это постановление имеет не правовой, а политический характер".

"Постановлением предполагается согласие на досрочные выборы. Это свидетельство того, что, психологически политическая элита Украины готова к досрочным выборам. Правда, на сдвоенные выборы парламента и Президента", - сказал В.КАРАСЕВ.

Он высказал мнение, что данное постановление "является сигналом Президенту, что если он будет настаивать на досрочных выборах в парламент, то пусть тогда будет готов и к досрочным президентским выборам".

"Это условие, достаточно сложное для Президента, выдвигается политическими силами, которые стоят за парламентско-правительственной коалицией. 300 голосов, для того чтоб внести изменения в конституцию у парламентско-правительственной коалиции, конечно, нет, но почему бы это постановление не рассматривать как своеобразное предложение для Юлии ТИМОШЕНКО", - полагает эксперт.

"Если досрочные парламентские выборы будут откладываться, то, подготовившись к президентским выборам, усилив свои политические позиции, антикризисная коалиция и Виктор ЯНУКОВИЧ могут пойти на досрочные парламентские выборы, заручившись поддержкой Юлии ТИМОШЕНКО, которой сегодня тоже необходимы досрочные выборы", - считает В.КАРАСЕВ.

По мнению политолога, постановление можно расценивать как "своеобразное условие-угрозу Президенту Виктору ЮЩЕНКО, и условие-предложение Ю.ТИМОШЕНКО".

"Если ЮЩЕНКО будет колебаться по поводу идеи одновременности парламентских и президентских выборов, то ТИМОШЕНКО, заинтересованная в проведении любых досрочных выборов, может поддержать эту инициативу", - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 234 голосами “за” приняла постановление, которым предусмотрено признать необходимым провести выборы Президента Украины и народных депутатов Украины «в период 90 дней со дня вступления в силу Закона «О внесениях изменений в Конституцию Украины», которым предусмотреть проведение выборов Президента и народных депутатов не позднее 9 декабря 2007 года. «Признать необходимым проведение одновременных выборов Президента Украины и народных депутатов», - говорится в постановлении.

Временной специальной комиссии по разработке проектов законов Украины о внесении изменений в Конституцию Украины поручено с учетом предложений Президента Украины и других субъектов права законодательной инициативы подготовить и внести на рассмотрение парламента до 15 июня 2007 года проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины, которым, в частности, предусмотреть проведение выборов Президента и парламента.