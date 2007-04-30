ЦИК отказала Нашей Украине в исключении кандидатов из избирательного списка

Центральная избирательная комиссия отказала в исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка блока «Наша Украина».

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

В сообщении отмечается, что «предметом детального рассмотрения во время заседания Центральной избирательной комиссии стали выдержка из протокола №1 Межпартийного съезда Блока «Наша Украина», который состоялся 19 апреля 2007 года, и обращение к Центральной избирательной комиссии Украины об исключении кандидатов в депутаты от Блока „Наша Украина”, которые по итогам результатов выборов народных депутатов Украины 26 марта 2006 года считаются не избранными, из избирательного списка Блока „Наша Украина”, подписанное председателями пяти политических партий и скрепленное печатями этих партий”.

После соответствующего рассмотрения представленных документов, ЦИК отказала в исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка Блока „Наша Украина”.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля съезд блока «Наша Украина» отменил список кандидатов в депутаты на парламентские выборы, которые состоялись в марте 2006 года, начиная с 88 номера.