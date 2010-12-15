УПЦ КП удивляет, почему Янукович встречается только с Кириллом и Владимиром

Священный Синод УПЦ Киевского патриархата принял открытое обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно «отдельных тенденций развития государственно-церковных отношений в Украине, которые вызывают обеспокоенность, создают условия для нарушения прав верующих и являются причиной усиления межконфессионального напряжения, что может превратиться в открытое противостояние».

Текст обращения распространила пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В письме обращается внимание на то, что ни Священный Синод, ни предстоятель Киевского патриархата не получили ни одного ответа на свои письма, направленні В.ЯНУКОВИЧУ 14 мая и 29 июня 2010 г.

«К сожалению, то же касается и писем в Ваш адрес от Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦ и РО), в состав которого входит и Киевский патриархат. Ни на одно из писем, первое из которых отправлено 18 марта 2010 г., не получен содержательный ответ», - отмечается в обращении. Также в нем отмечается, что ВСЦ и РО действует уже почти 15 лет и представляет свыше 95% религиозной сети Украины.

«На этом фоне несоответственным к определенному законодательством и заявленному властью принципу равного отношения ко всем конфессиям является тот факт, что за последние девять месяцев из религиозных деятелей состоялись многочисленные встречи главы государства только с патриархом Московским КИРИЛЛОМ, предстоятелем УПЦ (МП) Митрополитом ВЛАДИМИРОМ, а также одна встреча со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМИЕМ», - говорится в документе.

Кроме того, Священный Синод УПЦ КП отмечает, что в последнее время резко снизился общий уровень взаимоотношений органов государственной власти непосредственно с Киевским патриархатом. «Значительная часть направленных к нему писем или остается без ответа, или ответ на них является формальным. Имеются случаи, когда письма от Киевского патриархата даже отказываются принимать. В то же время мы видим, что Московский патриархат в Украине находится в абсолютно другом положении – значительная часть его просьб удовлетворяется. Это, очевидно, нарушает определенный законодательством принцип равенства всех конфессий», - отмечают авторы обращения.

Синод УПЦ КП также выражает обеспокоенность попытками внести «принципиальные изменения» в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», что «может нарушить шаткое межконфессиональное взаимопонимание, восстановить которое будет очень сложно».

«В Украине нет доминирующей конфессии, а три крупнейшие Церкви в нашем государстве – Киевский патриархат, УПЦ (МП) и УГКЦ – исторически находятся в непростых отношениях. Именно на базе действующего закона путем совместных усилий государства и Церквей удалось погасить острые конфликты и силовое противостояние, которыми были обозначены межконфессиональные отношения в первой половине 1990-х годов. Однако конфликты остаются окончательно неразрешенными, а поэтому любое принципиальное изменение в законодательстве, в частности изменение критериев регистрации и обретение статуса юридического лица, неминуемо приведет к возобновлению силовых конфликтов», - говорится в письме к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ.

В нем также выражается обеспокоенность в связи с появлением в недавно принятом Налоговом кодексе подпункта 1 в статье 157.11, согласно которому может возникнуть новое основание для налогообложения добровольных пожертвований на деятельность религиозных организаций. «Сложность определения критериев применения этой нормы и возможная произвольность ее трактовки в разных случаях представителями налоговой службы создает предпосылки к нарушению прав верующих», - подчеркивает Священный Синод УПЦ КП.

Кроме того, в письме приводятся примеры проявлений негативного отношения представителей власти к Киевскому Патриархату и их прямому или опосредствованному вмешательству в церковные дела.

В частности, отмечается, что «не получили надлежащей оценки действия правоохранительных органов, которые 27-28 июля 2010 г. препятствовали приезду верующих Киевского патриархата на празднование Дня Крещения Киевской Руси».

Также в обращении к главе государства указывается на то, что по настоянию представителей Московского патриархата было отменено уже принятое решение о даче разрешения совершать общине Киевского патриархата богослужения в Вознесенском соборе г. Переяслав-Хмельницкого, хотя эта община просит о разрешении служить в этом храме уже свыше 15 лет и такое разрешение уже было подготовлено и подписано.

«В 2010 г. во время многочисленных визитов предстоятеля Киевского патриархата в области Украины ни разу не состоялась его встреча с председателями областных государственных администраций, в том числе были отменены даже те, о которых была предварительная договоренность. Такой систематический отказ от встреч является странным, если учесть, что во время каденций трех Ваших предшественников такие встречи были традиционными. Создается впечатление, что председатели ОГА или получили указание воздержаться от встреч, или таким способом хотят показать свою лояльность к другой конфессии», - отмечает Священный Синод Киевского патриархата.

«С каждым месяцем увеличивается количество сообщений о том, что представители местной власти – на уровне районных администраций и ниже – проводят встречи с духовенством Киевского патриархата, во время которых предлагают им переходить в Московский патриархат. В частности, такие случаи зафиксированы в Донецкой, Луганской, Киевской, Винницкой и других областях. Сначала это казалось местной инициативой, но увеличение ост количества сообщений вынуждает делать вывод о систематичности этих очевидно незаконных акций и их согласовании на более высоком уровне», - заявляют представители УПЦ КП.

В то же время Священный Синод УПЦ КП заявляет, что дальнейшее развитие подобных событий в Донецкой области или в других областях Украины, где доминирует Московский патриархат, может вызвать соответствующую реакцию в других регионах. «На протяжении продолжительного времени Киевский патриархат сдерживает радикальные предложения политиков и общественности относительно украинских святынь на Западе Украины, находящихся в руках Московского патриархата. Но если силовые и рейдерские действия относительно приходов Киевского патриархата на Востоке Украины не прекратятся – мы не сможем сдержать возмущения наших сторонников на Западе. Кто тогда будет гарантировать спокойное существование, например, Почаевской Лавры? Нужен ли Украине, нашему государству, народу, Церквям новый виток конфессионального противостояния? Категорически – нет!», - отмечается в обращении.

Священный Синод УПЦ КП подчеркивает, что приведенные факты являются лишь частью общей картины, «но они позволяют понять отношение к Киевскому патриархату, далекое от реализации закрепленного законодательством и подтвержденного Вами принципа: все конфессии для Украинского государства – равные и родные».

В письме к В.ЯНУКОВИЧУ выражается надежда, что государство пересмотрит свое отношение к вопросам взаимоотношений с религиозными организациями и «будет во всех своих действиях руководствоваться законодательным принципом равенства всех конфессий, не выделяя лишь одну из них».

Также УПЦ КП выражает готовность к конструктивному диалогу во имя достижения общественной стабильности, гражданского мира и понимания, согласия и благосостояния.