Кириленко: сегодняшние решения парламента не имеют юридической силы

Лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО подчеркивает, что все решения, принятые сегодня в помещении парламента, не имеют никакой юридической силы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Все решения, принятые сегодня в помещении парламента, не имеют никакой юридической силы, поскольку с 2 апреля, в соответствии с Указом Президента, Верховная Рада 5 созыва прекратила свои полномочия”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что подобные действия группы народных депутатов 5 созыва направлены на дестабилизацию ситуации, целью которой является скрыть провальную экономическую и социальную политику прежней правящей коалиции и правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Парламентские выборы состоятся, в соответствии с Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, 24 июня. “Наша Украина” и другие демократические силы находятся в избирательном процессе, а всенародно избранный Президент является гарантом того, что избирательный процесс состоится прозрачно и демократически”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 234-ма голосами “за” приняла постановление, которым предусмотрено признать необходимым провести выборы Президента Украины и народных депутатов Украины «в период 90 дней со дня вступления в силу закона «О внесениях изменений в Конституцию Украины», которым предусмотреть проведение выборов Президента и народных депутатов не позже 9 декабря 2007 года. «Признать необходимым проведение одновременных выборов Президента Украины и народных депутатов», - говорится в постановлении.

Временной специальной комиссии по проработке проектов законов Украины о внесении изменений в Конституцию Украины поручено с учетом предложений Президента Украины и других субъектов права законодательной инициативы подготовить и внести на рассмотрение парламента до 15 июня 2007 года проект закона о внесениях изменений в Конституцию Украины, которым в частности предусмотреть проведение выборов Президента и парламента.