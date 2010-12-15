Крымские коммунисты восстановили Грача в должности лидера

Внеочередной пленум Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины вчера избрал главой рескома Леонида ГРАЧА, которого объединенный пленум центрального комитета и центральной контрольной комиссии КПУ 11 декабря освободил от этой должности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба крымской организации Компартии.

Пленум также снова избрал вторым секретарем рескома Юрия АКСЮТИНА, которого президиум ЦК 10 декабря решил исключить из партии.

В сообщении говорится, что в работе пленума, помимо крымских партийцев, приняли участие секретарь ЦК КПУ Владимир ОПЛАЧКО и первый заместитель председателя ЦКК Компартии Николай КУХАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, объединенный пленум в Киеве решил вывести Л.ГРАЧА из состава ЦК и освободить его от должности первого секретаря Крымского рескома партии «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Президиум ЦК решил исключить из партии второго секретаря Крымского рескома КПУ Ю.АКСЮТИНА «за грубое нарушение устава и действия, направленные на раскол парторганизации».

Как известно, Л.ГРАЧ критиковал лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Л.ГРАЧ с сентября 1993 года - первый секретарь новосозданного крымского рескома.