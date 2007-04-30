Депутат Чечетов предлагает одновременно с выборами Президента не вступить в НАТО

Народный депутат, заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ выступает за одновременное проведение не только президентских и парламентских выборов, но и референдума о вступлении Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, это необходимо сделать, чтобы, в случае проведения досрочных выборов в ВР, снова не возник конфликт относительно разных позиций Президента и парламента во внешнеполитических вопросах. «Если Президент не лукавит и проводит честную политическую игру, то он должен с этим согласиться и дать украинскому народу самому определить свою судьбу на одновременных выборах Президента, ВР и референдума по НАТО», - сказал он.

М.ЧЕЧЕТОВ также отметил, что на сегодняшний день Президент «четко позиционирует себя как лидер помаранчевой группировки, а не как лидер этой страны», - сказал он.

По словам народного депутата, подтверждением этого является тот факт, что глава государства в субботу выступал на митинге сторонников оппозиции. Народный депутат отметил, что В.ЮЩЕНКО как глава государства должен был, в лучшем случае, выступить на обоих митингах.