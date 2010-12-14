Кто устроил пьяный скандал в аэропорту Франкфурта?

Во фракции Партии регионов утверждают, что их народный депутат не имеет отношения к скандалу в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат из фракции Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ, комментируя информацию о том, что якобы народного депутата-“регионала” Андрея ПИНЧУКА в результате нетрезвого состояния в аэропорту Франкфурта не пустили в самолет, следовавший в Южно-Африканскую Республику.

По словам М.ЛУЦКОГО, информация о том, что якобы к данному инциденту причастен народный депутат от ПР А.ПИНЧУК, не отвечает действительности. "Когда мы узнали о данном инциденте, то я, как первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, должен был выяснить все обстоятельства данного конфликта. Я разговаривал по телефону с Андреем ПИНЧУКОМ, и тот заверил, что не имеет к этому никакого отношения, никто его с самолета не снимал, и вся делегация Минобразования добралась в ЮАР", - сказал народный депутат.

При этом М.ЛУЦКИЙ отметил, что конфликт в немецком аэропорту таки произошел. По его словам, из самолета во Франкфурте-на-Майне служба безопасности аэропорта пыталась снять народного депутата от фракции КПУ Андрея НАЙДЕНОВА и еще пять человек. "Их пытались снять из-за нетрезвого состояния. Однако ситуацию удалось уладить", - сказал народный депутат.

М.ЛУЦКИЙ также отметил, что Минобразования не имеет отношения к включению А.НАЙДЕНОВА и других 5 человек, причастных к скандалу, в списки делегации на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в ЮАР. Народный депутат объяснил, что эта поездка планировалась еще месяц назад, и эти лица были включены в список от Министерства молодежи, семьи и спорта.

"После административной реформы это министерство стало частью Минобразования, и именно поэтому эти лица попали в состав делегации, поскольку все бумаги были предварительно переданы в ЮАР", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным ряда СМИ, украинская делегация из Министерства науки и образования, молодежи и спорта поскандалила со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне.

В частности, отмечалось, что 12 сентября работники аэропорта отказались посадить на самолет одного из членов украинской делегации в составе 98 человек, следовавшей в ЮАР, - народного депутата от ПР А.ПИНЧУКА. Причиной стало алкогольное опьянение пассажира.

Тогда в знак протеста вся делегация отказалась лететь из Франкфурта.

Спустя некоторое время делегация в полном составе все-таки вылетела в ЮАР и благополучно досталась в эту страны.

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорту заявили, что делегация, летевшая в Южно-Африканскую Республику и поскандалившая со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне, не была делегацией от этого министерства.

По данным пресс-службы, в действительности делегация от Украины на 17-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоит из представителей молодежных общественных организаций, студенческих организаций, молодежных активистов. Подготовкой к участию украинской делегации в мероприятии занимался Оргкомитет, созданный общественными организациями, утверждают в Минобразования.