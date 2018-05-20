Зачем Януковичу нужны оппозиционеры?

На днях одно за другим прошли несколько любопытных назначений. В комитет по экономическим реформам вошли народные депутаты Наталья Королевская и Константин Бондарев (БЮТ). А в группу, занимающуюся изменением избирательной системы, такие доказанные оппозиционеры, как Юрий Ключковский (НУ-НС) и Руслан Князевич (группа «За Украину!»). Как понимать подобные шаги навстречу оппозиции? Это стратегия по ее нейтрализации? Или желание услышать оппозиционные голоса? Полезно ли это обществу? Нужно ли это самим оппозиционерам?

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

ТАК РЕАЛИЗУЕТСЯ СТРАТЕГИЯ КООПТАЦИИ

Примеры с Королевской, Ключковским и Князевичем – это иллюстрация стратегии кооптации. Это когда наиболее видные и наименее радикальные и перспективные члены оппозиции кооптируются в структуру правящей команды – либо в экспертные, либо в другие консультационные советы.

Что касается Ключковского и Князевича, то тут речь идет об использовании их экспертного и профессионального потенциала. Это юристы, которые свою депутатскую карьеру связывали именно с проработкой избирательного законодательства и других специфических и сложных тем, связанных с юридическим обеспечением политического процесса.

Что же касается Королевской, то здесь очевидно использование двойного потенциала этого политика – как публичного, так и консультационно-экспертного. К тому же, нельзя не учитывать достаточно серьезные перспективы ее политического будущего.

Если говорить о Жвании, то тут учитываются способности его внутренней челночной дипломатии между представителями коалиции и оппозиции. Он активный политик, который эффективен в политических кулуарах и тем более ценен в условиях, когда сама украинская политика приобретает кулуарный и кабинетный характер.

Владимир Фесенко, директор центра политических исследований «Пента»:

РАБОТА ОППОЗИЦИИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРИТИКАНСТВО, А И ВЫРАБОТКА АЛЬТЕРНАТИВ

Власть приглашает представителей оппозиции в эти рабочие группы по избирательному кодексу, по экономическим реформам потому, что звучала критика, что мол в подготовке стратегически важных документов не участвуют оппозиционные силы. Власть не сразу, но отреагировала на эту критику.

Я знаю эту ситуацию на примере Ключковского. Когда встал вопрос о подготовке избирательного кодекса, решили подключить людей, которые внесли немалый вклад в разработку законодательства Украины, а тут одной из самых авторитетных фигур является Юрий Богданович. Его можно критиковать за чрезмерную любовь к пропорционально-избирательной системе, при которой он даже закрывает глаза на ее некоторые негативные моменты. Но тем не менее, он один из самых авторитетных и уважаемых специалистов по избирательному праву и в Верховной Раде, и по стране в целом.

Думаю, что с Королевской похожая ситуация. Она, в конце концов, председатель парламентского комитета по вопросам предпринимательства. Возможен еще один мотив. Не берусь судить, насколько это соответствует действительности, но есть мнение, что участие представителей оппозиции в подобных структурах способствует созданию некого демократического антуража. Решения будут приниматься на Банковой, но должна быть видимость участия оппозиции.

Что касается мотивов самих представителей оппозиции… Нужно ли им участвовать в этих органах? Нужно. Даже понимая риски того, что тебя могут использовать, как демократическое прикрытие, что могут не принять во внимание твою точку зрения, тем более что ты там будешь в меньшинстве. Тем не менее – участвовать нужно. Чтобы знать, что происходит в кабинетах власти, и информировать общественность. Чтобы заявлять свою позицию, причем заявлять, как в этих рабочих органах, так и в публичной сфере. Оппозиционеры должны донести обществу, в каком направлении готовиться избирательный кодекс, и многие другие решения, влияющие на политику.

Опыт показывает, что иногда к конструктивным замечаниям власть должна прислушиваться. Думаю, история с Налоговым кодексом должна многому научить ее. Я не вижу ничего плохого в том, что и Ключковский, и Королевская, и некоторые другие представители оппозиции участвуют в рабочих группа. Для нормальной демократической цивилизованной страны это вообще норма – участие оппозиции в таких структурах. У нас демократия деформирована разными обстоятельствами, но тем не менее, работа оппозиции должна состоять не только в тотальном критиканстве, а и в выработке содержательных конструктивных альтернатив.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:

ВЛАСТИ НУЖНА ПОДДЕРЖКА КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ ОППОЗИЦИИ

Приглашение оппозиции в совещательные комитеты власти вполне объяснимо. Очевидно, что власть столкнулась с проблемой формирования адекватной общественным ожиданиям государственной политики. Они поняли, что им необходима широкая база для общественного консенсуса, для проведения широкой модернизации страны. Эта социальная база была нарушена во время принятия налогового кодекса и событий на Майдане. Власти нужна серьезная поддержка конструктивной части оппозиции в формировании общественно значимых экономических и социальных проектов. Поэтому участие Королевской – это положительный шаг, который будет способствовать взвешенной политике, когда учитываются различные интересы.

Участие в рабочей группе Ключковского и Князевича ставит целью сбалансировать выработку политических законов. В том числе и касательно формирования избирательной системы, создания нового институционального дизайна власти и подготовки к написанию новой редакции Конституции Украины. Но думаю, комиссия должны быть расширена и за счет людей, которые пользуются уважением в экспертном сообществе. В частности, было бы целесообразно привлечь к группе по подготовке Конституции Марину Ставнийчук, Козюбру, других известных конституционалистов.

К вопросам экономического реформирования было бы целесообразно привлечь представителей классической экономической науки, которые занимаются теоретическими разработками в области выбора модели развития экономики.

Влияние представителей оппозиции на формирование политики должно быть институализировано. Президент должен встречаться с оппозицией и вести диалог. При этом оппозиция должна отказаться от шантажа и ультиматумов. Тогда можно буде выстроить площадку, где будет отрабатываться эффективная стратегия государственного строительства.

Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуаций:

УЧАСТИЕ ОППОЗИЦИИ НЕ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФПГ

Новая власть, пытаясь проводить реформы, столкнулась с проблемой информированности общества, которому уже надо объяснять, как и почему готовятся и утверждаются именно эти законопроекты. Нужно объяснять, как они влияют на жизнь Украины и конкретных граждан.

Приход Королевской в Комитет по экономическим реформам – это прямой результат предпринимательского Майдана. Власть вынуждена признать необходимость непосредственного диалога с обществом, предпринимателями в рамках формального законодательного процесса. И закономерно, что главным таким коммуникатором между обществом и правительством является глава соответствующего парламентского комитета ВР. Задача Королевской в комитете – обнародовать каждую инициативу, каждое важное решение и неоднозначный проект, чтобы экспертная среда имели время и возможность разработать дополнения и альтернативные варианты.

В Комитете экономических реформ при президенте Украины представители оппозиции получат дополнительные рычаги влияния на политику реформирования экономики Украины. Поэтому участие оппозиционеров при формировании стратегии реформ считаю для общества нормальным и целесообразным.

Елена Мигачева