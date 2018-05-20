Вехи недели. Янукович усиливает донецких, литвиновцы оказываются за бортом

Нобеля окрасили в политические тона, Пшонка проявил «беспристрастность» к Ющенко, Грача по требованию коммунистов, разжаловали в рядовые…

Янукович объявил о масштабном реформировании исполнительной власти, которое обещает на 50% сократить численность чиновников в стране. Тимошенко предложила политические поправки к проекту бюджета на следующий год. Леонид Грач стал рядовым коммунистом...

Янукович занялся кадровыми перетасовками Подготовленная в атмосфере повышенной секретности административная реформа обещает быть предметом длительного обсуждения в коридорах власти. Еще бы – Виктор Янукович и главный комментатор реформы, министр юстиции Александр Лавринович обещают, что государственный аппарат управления сократится наполовину. Спокойно себя могут чувствовать разве что уборщицы в министерствах и ведомствах – остальным сотрудникам предновогодние хлопоты дополнит подготовка к кадровому конкурсу. Уже уволены 9 министров, из которых очевидные перспективы трудоустройства пока есть у Василия Цушко – его парламент должен назначить главой Антимонопольного комитета. Структура власти изрядно перекроена и, по замыслу организаторов, должна отныне отличаться стройностью и ориентированностью на интересы граждан. Заверения, что реформа власти не будет проходить по исключительно арифметическому признаку, обнадеживают, а вот повышение бюджетных ассигнований на содержание государственного управления делами в следующем году – не очень.

Все вице-премьеры отныне будут руководить министерствами, где смогут продемонстрировать свою управленческую эффективность. Первый вице-премьер Андрей Клюев стал единоличным куратором экономики, а вице-премьер Борис Колесников отныне отвечает за создание инфраструктуры государства. Сергею Тигипко придется теперь нести ответственность за социальную политику – реформаторы с присущим им юмором отреагировали на заявления Сергея Леонидовича об отсутствии страха потерять рейтинг. Очень масштабной стала сфера компетенции Дмитрия Табачника, которого можно назвать неформальным вице-премьером по гуманитарным вопросам. Новых лиц в правительстве не появилось, а большинству министров, впервые попавших во власть в марте 2010 года, придется искать новую работу. Показательно, что уволены все протеже Блока Литвина, за исключением спикерского брата Николая Михайловича – неизменного руководителя Госпогранслужбы. Ликвидирован и Госкомпредпринимательства, который возглавлял Михаил Бродский, что порадовало представителей малого и среднего бизнеса.

Тимошенко беспокоит бюджет

Последним резонансным действием правительства в дореформенном составе стало утверждение проекта Государственного бюджета на 2011 год, в котором запланированы уровень инфляции меньше 10% и умеренный экономический рост. Премьер Николай Азаров призвал парламентариев принять главный финансовый документ страны поскорее, а Владимир Литвин даже назвал дэд-лайн – 24 декабря. После этой даты слуг народа до окончания рождественских праздников даже с письменным предписанием спикера вернуться на рабочее место вместе в сессионном зале не собрать. Уже сегодня понятно, что власть, как и с Налоговым кодексом, на компромиссы в бюджетном процессе идти будет неохотно – для их поиска времени маловато, а желание договариваться с оппозицией отсутствует.

Госпожа Тимошенко слёту назвала проект бюджета-2011 «бюджетом системной коррупции», отдав предпочтение политической оценке перед кропотливым анализом. Лидер «Батькивщины» пообещала настаивать на выделении средств для проведения парламентских выборов в 2011 году, но эта инициатива вряд ли способна вывести народ на улицы. Даже МВФ ответил сдержанно на письмо Юлии Владимировны, возмущенной договоренностями между RosUkrEnergo, Газпромом и «Нафтогазом Украины» и призвавшей прислать в Украину инспекцию перед выделением нового транша. Противоречия между RosUkrEnergo и Нафтогазом в МВФ считают коммерческим спором, потому вмешиваться в них не спешат. Пока что.

Политизированный Нобель, «беспристрастный» Пшонка и разжалованный Грач

Украина едва ли не пропустила церемонию вручения Нобелевской премии мира. Из-за того, что ее присудили китайскому диссиденту Лю Сяобо, церемонию решили бойкотировать представители ряда неевропейских стран, имеющих тесные отношения с Китаем. Официальный Киев, забыв о своей проевропейской риторике, решил пойти на поводу то ли Пекина, то ли Москвы (в сентябре Янукович привез из КНР обещания якобы миллиардных инвестиций). Но вот версии, выдвигавшиеся МИДом и президентской администрацией, мягко говоря, не выдерживают никакой критики. Зато странным образом напоминает ту, которую выдвинула Россия. Мол, наши дипломаты очень заняты… В последний момент кто-то еще не совсем «потерянный» подсказал руководству, что таких вещей типа демократическая страна позволять себе не должна, и на церемонию от Украины кто-то пошел…

Показательно энергичным выглядит новый генеральный прокурор. Виктор Пшонка продолжает настаивать на повторной сдаче анализов крови Виктором Ющенко, для пущего эффекта «предположив», что отравления экс-президента осенью 2004 года могло не быть... Передано в суд и дело Алексея Пукача, которому инкриминируют убийство Георгия Гонгадзе по заданию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Лидер крымских коммунистов Леонид Грач разжалован пленумом ЦК КПУ в рядовые члены партии. Для Леонида Ивановича такое решение однопартийцев, выполнивших пожелания (или требования?) Партии регионов, вряд ли стало неожиданным. Теперь перед ним стоит задача распространить свое политическое влияние за пределы Крымского полуострова, конкурируя с соратниками Петра Симоненко.

Евгений Магда, Оксана Охримчук