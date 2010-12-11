Депутаты требуют восстановить мемориальную доску Патриарху УГКЦ

Тернопольский областной совет требует восстановления мемориальной доски Патриарху Украинской греко-католической церкви Иосифу Слипому в Харькове.

Об этом говорится в обращении депутатов к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Николая АЗАРОВУ, принятому по инициативе внефракционного депутата Степана БАРНЫ.

В обращении указано, что депутаты облсовета глубоко обеспокоены решением Харьковского городского совета во главе с Геннадием КЕРНЕСОМ о демонтаже мемориальной доски И.Слипому.

«Памятная доска была установлена в августе 2005 года усилиями общественных организаций Харькова и Всемирного конгресса украинцев на доме бывшей пересылочной тюрьмы, где в 1960-х годах находился патриарх Слипый во время своего ареста. Уничтожение мемориальной доски выдающемуся религиозному и общественному деятелю, многолетнему политзаключенному сибирских лагерей, неутомимому борцу за единую соборную украинскую Церковь, прежде всего направлено на обострение межконфессиональных отношений, общественного противостояния и уничтожения исторической памяти народа», – убеждены депутаты.

Они отмечают, что такие скандальные инициативы не должны оставаться без общественной оценки, и призывают общественность осудить данную провокацию и требовать восстановления мемориальной доски на предыдущем месте.

От Президента облсовет требует гарантировать соблюдение ст. 35 Конституции Украины и обеспечить ее выполнение Харьковским городским советом

В канун принятия обращения депутат облсовета от Партии регионов Павел ФЕДИК предложил внести коррективы в проект решения. «Президент Украины не сможет запретить городскому совету принимать то или иное решение, поэтому зачем подставлять Президента. Давайте лучше выделим средства для обеспечения судебного иска и возвращения этой мемориальной доски. Давайте предпринимать конкретные шаги, а не просто принимать заявления и тем самым снимать с себя ответственность», – призвал П.ФЕДИК.

В свою очередь, председатель облсовета Алексей КАЙДА отметил, что демонтаж мемориальной доски является разрушением духовной святыни, которой является фигура патриарха. «Поэтому мы обязаны выразить свою позицию и призвать руководство страны проявить политическую волю, чтобы прекратить издевательство над украинским духом, над украинской духовностью. Наша обязанность - принять это обращение и приложить усилия к восстановлению справедливости», – сказала А.КАЙДА.

После этого за текст обращения проголосовали все присутствующие на сессии 68 депутатов, в том числе представители фракции Партии регионов.