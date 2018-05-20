Админреформа: три суперминистерства, реальные пацаны и второсортная мелкота

Кабмин раскололся на две части. Первая – богатая и сытая: Колесников, Клюев, Бойко... На места сокращенных придут макеевские. Донецкие насмеялись над луганскими...

Президент Виктор Янукович начал административную реформу.

О существенных переменеах в структуре исполнительной власти, сокращениях и реорганизации органов сообщил официальный сайт президента. В результате первого этапа реформы почти вдвое сокращается количество органов центральной исполнительной власти и ликвидируются семь министерств.

Насколько оптимизирует эта реформа государственное управление? Чем руководствовался президент, проводя кадровые перестановки: желанием не обидеть «своих» или управленческой целесообразностью? Мы попросили прокомментировать это экспертов и бывших членов правительства.

Виктор Небоженко, политолог: КАБМИН РАЗДЕЛИЛИ НА БОГАТЫХ И ВТОРОСОРТНЫХ

Об эффективности проведенной Януковичом админреформы говорить пока рано, так же, как и о самой реформе. Потому что реорганизация исполнительной власти при президентской форме правления – это обычное явление для многих стран третьего мира. Что произошло в результате этой реорганизации? Кабимн раскололся на две части. Первая - богатая и сытая своими деньгами и влиянием. Это суперминистерство Бориса Колесникова, суперминистерство Клюева и суперминистерство Бойко. И вторая часть – второсортная.

В итоге Янукович становится реальным главой правительства Украины, независимо от того, кто сейчас будет премьер-министром. Формируется реально могучая кучка, блестящая пятерка, генеральный секретарь которой – премьер-министр, который будет обеспечивать коммуникации между президентом, Кабмином и тремя ведущими суперминистрами.

Вот эти пятеро и будут решать судьбу украинской экономики и формировать украинскую экономическую политику.

Остальные должности построены по абсолютно неожиданному принципу. Например, политик может иметь высокое звание вице-премьера, как Тигипко, и совсем маленькие полномочия с одним министерством.

И наоборот – с большим количеством неподъемных кризисных министерств, как вице-премьер Тихонов. То есть это такой своеобразный юмор донецких относительно луганских. Как говорится, на тебе что мне негоже.

Табачник вообще разбогател. У него теперь в подчинении пять министерств. Стал выше вице-премьеров Тигипко и Тихонова. У нас давно не было такой концентрации.

А насчет сокращений, вы не волнуйтесь. Часть из уволенных министров пойдут замами министров, будут руководить агентствами или разного рода службами. То есть они не пропадут. Реально учреждения не будут сокращать, сократят на двадцать процентов. Но на места тех, кого сократят, придут макеевские или донецкие.

После этой админреформы Кабмин приобрел иерархический характер, то есть на вершине три высших министерства вместе с премьером и, а дальше идут уже мелкие министерства, отлученные от влияния и больших денег.

Что же касается персоналий, то неважно, кто там остался, а кто не остался. Видно, что Янукович соскучился по работе премьер-министра. И будет совмещать работу президента с премьерской.

Владимир Фесенко, политолог: ТАКИЕ РЕФОРМЫ ПРОВОДИЛИ В РОССИИ – ОНИ ОКАЗАЛИСЬ НЕЭФФЕКТИВНЫ

Речь идет об административной реформе в узком значении этого слова. Это не полномасштабная классическая админреформа, которая касается всего института госслужбы или административно-территориального устройства. Объявлена просто реорганизация Кабмина и центральных органов исполнительной власти.

Также планируется осуществить разграничение функций разных органов. Вот действительно реформаторская мера. Речь идет о создании ведомств с разными функциями: министерства должны отвечать за формирование надгосударственной политики, стратегию; будут службы, которые будут выполнять сугубо предписанные функции; предусматриваются контрольные органы, а еще агентства, которые будут руководить государственной собственностью. Это уже определенная реформа, а не только механическое сокращение числа ведомств на центральном уровне.

Такую реформу в первой половине двутысячных провели в России, но результаты неоднозначны. Эффект оказался не таким, как ожидали, скорее, никаким.

Это не столько улучшение качества государственного управления, скорее речь идет об оптимизации функций разных органов исполнительной власти. Главная цель – сокращение бюджетных средств, которые идут на содержание государственного аппарата.

О качестве управления мы сможем судить позже.

Что касается масштабности реорганизации... По числу министерств – существенно. По центральным органам исполнительной власти – ситуация неоднозначная, поскольку что-то придется сокращать, а что-то – создавать. Поэтому пока неизвестно, какая будет экономия.

Министерства в руках вице-премьеров – европейский опыт, но остается вопрос, удастся ли улучшить характер госуправления, поскольку для этого нужно внедрять и новые информационные технологии, и новые управленческие практики. А главное – нужные новые кадры, которые работали бы иначе.

Кроме того, нужна антикоррупционная политика. Потому что если речь идет о банальном сокращении, то эффект, скорее всего, будет минимален. Поэтому я здесь немного скептик.

Алексей Кучеренко, министр ЖКХ 2008-2010 гг. (Министерство ЖКХ ликвидировано, его объединили с Министерством региональной политики): КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОЛНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Админреформа центральных органов назрела, в этом нет сомнений. Что касается сокращения количества ведомств, то это тоже нельзя не поддержать. А что будет стоять за реформой? Это надо рассматривать в контексте конституционных изменений. Выстроена вертикаль, вырисовывается узкий круг людей, которые будут принимать решение, - президент, вице-премьеры, премьер, но как будет в действительности, – жизнь покажет. Эта команда добыла в борьбе на выборах в том числе право и на такие реформы.

Обсуждать каждый конкретный шаг я даже не вижу зачем, потому что здесь главное – результат. Следует тщательно мониторить каждый экономический шаг, каждое обещание.

Как по мне, то я больше сторонник либерально-демократической, соответственно, децентрализованной модели.

А нынешняя команда идет путем жесткой централизации и концентрации полномочий. Не могу сказать, что это однозначно плохо, но думаю, власть должна понимать: полная концентрация полномочий предусматривает полную концентрацию ответственности.

Когда я еще только стал министром, несколько раз говорил, что, несомненно, со временем это министерство будет изменено. Но я не видел его как арифметическую сумму двух министерств, как это сделано сегодня. Я его видел как министерство жилищной политики, градостроения и коммунальной инфраструктуры. Главное – жилищная политика, которая бы объединяла и строителей и коммунальщиков.

Что будет с нынешним министерством? Тут следует посмотреть на его будущую структуру и должности. Пока из двух отраслевых министерств сделали одно – двухотраслевое.

Лично я считаю, что нам не нужны ни министерство строительства, ни министерство ЖКХ, нам нужно функциональное министерство, которое будет заниматься реализацией жилищной политики. Мы изучали американский и европейский опыт. Еще в 2005 году я пытался убедить Ющенко сделать министерство жилищной политики, и я сегодня убежден, что рано или поздно оно будет. Нам не нужные два отраслевых министерства, слитые в одно. Я боюсь, что там опять начнутся постоянные разборки, которые уже длятся двадцать лет между строителями и коммунальщиками.

Виктор Тополов, министр угольной промышленности 2005-2006 гг. (министерство ликвидировано, его функции переданы Министерству энергетики и угольной промышленности): ЕДИНОЕ МИНИСТЕРСТВО ПО ЭНЕРГЕТИКИ ПОЛНОСТЬЮ СПРАВИТСЯ С ЗАДАЧАМИ

На старте админреформы решения приняты разумные. Не буду говорить обо всех министерствах, но сам путь, когда выделены три государственных органа управления, – правильный. Есть орган, который ведает политическими вопросами (это министерство), есть агентство, которое занимается управлением имуществом, и есть инспекции, которые контролируют эффективность управления государственной собственностью.

Теперь что касается ликвидации министерства угольной промышленности... Знаю, что задача, стоявшая перед министерством в период его создания, не выполнена. Мы поработали совсем недолго. Потому что заблокирован закон об особенностях приватизации угольной промышленности. А те, кто пришли потом, ничего не хотели делать, только требовали все больше денег. Считаю разумным шагом – выделить компанию, которая будет заниматься энергетическими предприятиями. Единое министерство топлива и энергетики полностью справится со своими задачами.

Михаил Бродский, председатель ликвидированного Комитета регуляторной политики и предпринимательства: КАК МИНИМУМ, БУДУ РАБОТАТЬ БРОДСКИМ

Я всегда говорил, что комитет не нужен, что это надуманная структура.

Единственная проблема – нужно закончить дерегуляцию. А в целом, комитет спокойно перейдет в состав Министерства экономического развития. Ему переданы функции Госкомпредпринимательства, а это значит, что будут нужны и наши специалисты. Кто-то, конечно, попадет под сокращение, но мы и так уже наполовину сократили штат комитета. Функция регистрации уйдет в Единую службу регистрации. Мы, собственно, и добивались того, что должна быть единая служба, где будет собрана вся информация о регистрации. Для предпринимателей это только плюс.

У меня лично все в порядке. Это не тот случай, что реформа плоха, если она касается лично тебя. Считаю, все сделано правильно. Это нужная реформа, и ее необходимо было проводить. А без работы я не останусь. Как минимум, буду работать Михаилом Юрьевичем Бродским.

Александра Кужель, председатель Госкомитета регуляторной политики и предпринимательства 2000-2003 гг.: ИЗ-ЗА БРОДСКОГО ЛИКВИДАЦИЮ КОМИТЕТА НИКТО И НЕ ЗАМЕТИТ Ликвидация комитета регуляторной политики незаконна. Это нарушение регуляторного законодательства. Законом предусмотрено, что проводить регуляторную политику может лишь независимый орган, который сам не принимает регуляторные документы. Потому невозможно перенести комитет в структуру департамента и требовать от него эффективной работы. Нарушены принципы регуляторной политики.

Этой ликвидацией государство показало, что ни на какие паритеты, никакие компромиссы с бизнесом идти не собирается.

Я не допускаю мысли, что комитет ликвидировали, чтобы как-то избавиться от Бродского. Но благодаря его руководству теперь ликвидация комитета пройдет незаметно для бизнес-сообщества. Тяжело радоваться тому, что вашего ребенка убили. Для справки, в США Агентство развития бизнеса функционирует с 1953 года.

Оксана Климончук, Елена Мигачева