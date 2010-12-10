Хорошковский дал команду запугать руководителя телеканала?

В Службе безопасности Украины называют «дешевой провокацией» заявление народного депутата Украины Олеся ДОНИЯ о якобы указании председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО оказывать физическое давление на руководителя телеканала ТВі Николая КНЯЖИЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, комментируя соответствующее заявление народного депутата.

«Это очередная дешевая провокация, которая не вызывает ничего, кроме улыбки», - отметили в СБУ, добавив при этом, что законность любых действий Службы безопасности легко проверить путем обращения в органы прокуратуры, которые осуществляют надзор за соблюдением законодательства, в том числе работниками правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня О.ДОНИЙ в специальном выпуске новостей на телеканале ТВі заявил о получении письма от сотрудника Службы безопасности Украины, в котором утверждается, что председатель СБУ В.ХОРОШКОВСКИЙ якобы давал указание оказывать физическое давление на руководителя телеканала ТВі Н.КНЯЖИЦКОГО.

В частности, О.ДОНИЙ зачитал соответствующее письмо, предупредив зрителей, что не может утверждать, что информация в этом письме соответствует действительности.

О.ДОНИЙ привел несколько цитат из этого письма сотрудника СБУ.

“Пытаясь предотвратить преступление, прошу вас обнародовать следующую информацию: согласно полученным данным, по поручению личному Валерия ХОРОШКОВСКОГО уже несколько раз готовилось покушение на здоровье директора телеканала ТВі Николая КНЯЖИЦКОГО. Это поручение давалось сотрудникам СБУ”, - сказал О.ДОНИЙ.

Также он зачитал еще несколько фрагментов письма, в которых речь шла об установлении внешнего наблюдения.

“Согласно полученным данным, еще в июне сотрудникам СБУ было поручено вести слежку за Н.КНЯЖИЦКИМ, чтобы избить его и запугать”, - процитировал письмо депутат.