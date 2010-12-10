УНП: Янукович дал «зеленый свет» дальнейшей русификации

Украинская народная партия решительно протестует против поддержки Президентом Украины гуманитарной политики Дмитрия ТАБАЧНИКА и требует отправить его в отставку с министерской должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об это отмечается в сегодняшнем заявлении Центрального провода УНП.

Как отметила УНП, «добавив к полномочиям министра образования и науки ТАБАЧНИКА молодежную политику и спорт, Президент дал «зеленый свет» дальнейшей русификации и воспитанию молодежи в непатриотическом духе». УНП считает, что «против Украины осуществлена очередная идеологическая диверсия».

УНП в документе выразила убеждение, что «предыдущая политическая деятельность, в частности пренебрежительные высказывания в отношении украинского народа, а также попытки разжигания межнациональной вражды, не позволяют ТАБАЧНИКУ в дальнейшем находиться в должности министра». УНП утверждает в своем заявлении, что «ТАБАЧНИК - это также возвращение в образование коррупционных схем», которые возобновились в результате «свертывания Болонского процесса и ликвидации внешнего независимого оценивания». УНП убеждена, что «контроль министра за сферой физического воспитания и молодежной политикой будет «означать их неуклонную коммерциализацию и приведет к засилию взяточничества».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент подписал Указ «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

В соответствии с документом, создано Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Государственная служба интеллектуальной собственности Украины, Государственная служба молодежи и спорта Украины, реорганизовав Министерство образования и науки Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Министром образования и науки, молодежи и спорта Украины назначен Д.ТАБАЧНИК.