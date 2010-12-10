Мэр Одессы потребовал предоставлять ему бумаги исключительно на русском

Мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ потребовал от служащих мэрии предоставлять ему документы исключительно на русском языке, вопреки установившейся в горсовете практике - готовить проекты решений и распоряжений на двух языках: государственном и русском.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня на первом заседании обновленного исполкома Одесского горсовета, где обсуждалась подготовка служб к ликвидации снежных заносов и гололеда в зимний период.

Также А.КОСТУСЕВ предложил ввести русский язык языком общения на заседаниях горисполкома, с чем согласились члены горисполкома и присутствующие депутаты.

После этого А.КОСТУСЕВ высказал убежденность, что «новый состав горсовета будет работать эффективнее предыдущего», и призвал присутствующих добиваться упорным трудом успехов на поприще благоустройства жизни одесситов.

Городской председатель также обратился к горожанам с предложением принять активное участие в обсуждении проекта Устава Одессы. «Будем всем миром принимать Устав нашего города», - заключил А.КОСТУСЕВ.